Angie Landaburu rompió el silencio sobre la polémica por el Martín Fierro: “Yo frente a la oscuridad, brillo”

Este miércoles, la modelo, influencer y empresaria Angie Landaburu fue la invitada especial de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la cálida entrevista, Landaburu compartió detalles sobre sus inicios en el mundo de la moda, sus planes a futuro y, por primera vez, se pronunció abiertamente sobre la polémica generada tras recibir el premio a la “Mejor influencer” en los Martín Fierro de la Moda.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, Landaburu se ha consolidado como una figura clave en el mundo de la moda y las redes sociales, tanto en Argentina como a nivel internacional. Su influencia y dedicación la llevaron a ser premiada como “Mejor influencer” por segunda vez, un reconocimiento que, aunque celebrado por muchos, también generó críticas de otras celebridades nominadas y periodistas del medio, quienes cuestionaron la legitimidad del premio y sugirieron que Landaburu había comprado seguidores y el galardón.

El descargo de Angie Landaburu tras las críticas

Hasta ahora, la influencer había optado por no responder a estas acusaciones directamente, aunque durante su charla con Maugeri decidió hablar abiertamente sobre el tema: “Es natural que los nominados quieran ganar, lo entiendo. Yo frente a la oscuridad, brillo”, declaró.

Asimismo, agregó: “Estoy muy feliz de haber ganado el Martín Fierro. Pero dos días después ya estaba colaborando con Dolce y Gabbana en Miami, en la Semana del Arte. No puedo gustarle a todo el mundo ni pretender que todos comprendan lo que quiero transmitir”.

Angie Landaburu obtuvo el premio a Mejor Influencer en los Martín Fierro de la Moda

Con respecto a las acusaciones de que el premio no era legítimo, Landaburu fue contundente: “Si una chica de la misma terna gana, es legítimo; pero si gano yo, con toda mi carrera y el respaldo de una agencia internacional, paso a ser el enemigo y no es problema mío. Para mí, todos los nominados son ganadores porque estar nominado ya es un logro”.

Angie Landaburu en el living de +CARAS

Cuando Maugeri le consultó cómo se maneja con los haters y la negatividad en las redes, la modelo reflexionó: “Hay que entender al otro. Me siento afortunada de tener éxito en lo que hago, aunque trabajar en el segmento de lujo en este país no siempre es bien aceptado o se percibe como ajeno a la realidad”. Finalmente, agregó: “El odio o resentimiento del otro no tienen que ver conmigo. Me quedo con lo positivo, algo que aprendí desde chica en mi familia, donde siempre hablamos de valores y de hacer el bien”.

