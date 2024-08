Este miércoles, la modelo, influencer y empresaria Angie Landaburu fue la invitada especial de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la cálida charla, Landaburu habló sobre sus inicios en el mundo de la moda, sus planes a futuro y, sobre todo, confesó por qué solo trabaja con marcas de lujo.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, Angie Landaburu se ha consolidado como una figura clave en el mundo de la moda y las redes sociales, tanto en Argentina como en el ámbito internacional. Empezó su carrera como modelo y hoy no solo posa para las firmas más importantes del mundo, sino que también es una presencia habitual en las fashion weeks internacionales. Además, es empresaria y coleccionista de arte.

Angie Landaburu, la influencer representante de la moda y el lujo

Entre sus logros recientes, destaca la obtención de un premio Martín Fierro en la categoría “Mejor influencer” del año. “Es como un mimo a tantos años de trabajo y esfuerzo. Hay mucho detrás de cámara que la gente no ve; ser influencer es un trabajo grande”, le aseguró a Maugeri durante el exclusivo mano a mano.

La influencer vivió cuatro años en Estados Unidos -con la pandemia de por medio-, hasta que el año pasado decidió regresar a Argentina. Este retorno la motivó a explorar nuevas facetas, como la de empresaria con la que busca potenciar el mercado local. “Es difícil porque en Argentina el mercado del lujo no es grande. Mi enfoque siempre ha sido trabajar paso a paso en el país y cubrir este segmento lo mejor posible”, reconoció.

Angie Landaburu en +CARAS

Luego, cuando Maugeri le preguntó en qué se diferencia una influencer estándar de una influencer de lujo, Landaburu explicó su decisión de enfocarse exclusivamente en este segmento específico: “En mi caso, le digo que no a muchas marcas. Me quedo en un segmento que es moda, lifestyle y lujo, y no trabajo con marcas masivas. Me siento cómoda en el segmento de lujo; es algo que me sale natural. Obviamente es un trabajo que implica esfuerzo, pero trato de que sea lo más natural y auténtico posible”.

Por último, dando detalles de su trabajo, la empresaria contó: “Tengo un equipo de diez personas. Aparte de ser influencer, diseño para marcas, hago cápsulas, desfilo y genero contenido. Cuando entro a una marca con mi cápsula, estoy en el 360. Me gusta mantener la identidad de la marca pero a la vez sumarle mi enfoque. Sea una marca internacional o nacional, le pongo el mismo esfuerzo y siento el mismo orgullo”.

MDP