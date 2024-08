Este miércoles, la modelo, influencer y empresaria Angie Landaburu fue la invitada especial de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la cálida entrevista, Landaburu habló sobre sus inicios en el mundo de la moda, sus planes a futuro, y rompió el silencio sobre su vida como influencer.

Con más de 2 millones de seguidores en Instagram, Angie Landaburu se ha consolidado como una figura clave en el mundo de la moda y las redes sociales, tanto en Argentina como en el ámbito internacional. Empezó su carrera como modelo y hoy no solo posa para las firmas más importantes del mundo, sino que también es una presencia habitual en las fashion weeks internacionales. Además, es empresaria y coleccionista de arte. Entre sus logros recientes, en la gala del Martín Fierro de la Moda, Angie Landaburu se consagró en la categoría “Mejor influencer” por segunda vez.

Haciendo un repaso por su vida, Héctor Maugeri le lanzó una pregunta elemental: “Muchos se preguntan, ¿qué es ser una influencer conectada con la moda y el lujo?”. Landaburu respondió con claridad: “Las influencers siempre existieron. En los grupos, siempre hay alguien que marca tendencia, alguien que inspira a otros a desarrollar su estilo. Las influencers llegaron en un momento en el que las redes explotaron, y donde exponerte es más fácil. Yo crecí con las redes”.

Sus primeros pasos en el mundo de la moda

“Siempre fui muy curiosa y me gustó la moda. Mi mamá fue un pilar importante en esto, tenía un estilo definido y era amiga de diseñadores, así que desde chica me abrió su mundo”, reconoció Landaburu, recordando su primer acercamiento a la moda.

Angie Landaburu en +CARAS: “Yo frente a la oscuridad, brillo”

Aunque su historia en el modelaje comenzó como suele ser un clásico en la industria, no deja de ser un relato emocionante y único. “Mi carrera fue un tanto accidental. Cuando tenía 14 años, caminaba por la calle y me frenó un booker de una agencia para ofrecerme ser modelo”, compartió cuando el conductor le preguntó por sus inicios en el modelaje. Sin embargo, siendo menor de edad, sus padres no le permitieron aceptar la oferta, instándola a enfocarse en sus estudios. “Mis padres, que son muy tradicionales, me dijeron que no querían que trabajara tan chica”, relató en el living de +CARAS.

Angie Landaburu en el living de +CARAS

Pero la vida le presentó otra oportunidad cuatro años después. A los 18, en el Patio Bullrich, el mismo booker (Leo Pereyra) la volvió a encontrar en un café. “Me lo tomé como una segunda oportunidad y me dijo: ‘Mañana hay un casting, si querés, andá y probá’”, contó Landaburu.

Fue sola al casting, sin book ni representante. “Me sacaron unas fotos y, a las dos semanas, me llamaron a mi casa para avisarme que había quedado seleccionada para hacer la campaña de una marca de ropa”, amplió. Aunque en un principio no se lo contó a nadie, el secreto no duró mucho. “Mis padres se enteraron cuando vieron la ciudad empapelada con mis fotos. Ahí empecé, y nunca paré”, comentó la influencer, que este año fue reconocida con el premio Martín Fierro.

