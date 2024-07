Gerónimo Rauch visitó el living de +Caras, el ciclo de entrevistas que rinde tributo a la carrera de las celebridades, conducido por Héctor Maugeri en Caras TV y Net TV. Durante la cálida entrevista, el artista recordó su etapa como miembro de Mambrú, habló de su presente artístico en Europa y dio detalles de su vínculo con su hijo Gael.

Gerónimo Rauch, de 46 años, saltó a la fama como uno de los vocalistas de la inolvidable banda de pop Mambrú. Aunque la formación se disolvió en 2005, el artista continuó su carrera y hoy es uno de los artistas argentinos más destacados de Europa, protagonizando grandes obras musicales como “Jesucristo Superstar”, “Los Miserables” y “El Fantasma de la Ópera”.

En medio de su éxito profesional, se enamoró de la bailarina española Alexia Pita, con quien tuvo un hijo, Gael, que acaba de cumplir 11 años, aunque posteriormente se separaron. “Mi hijo es un espejo constante de lo que fui. Para él, cantar es común y lo hace muy bien, aunque quiere ser pianista. Cantamos juntos en el auto”, compartió Rauch.

Gerónimo, su padre y Gael Rauch

Cuando Maugeri le preguntó cómo es en su rol de papá, el famoso cantante afirmó: “Soy más blando, trato de ser cariñoso pero también de poner límites. Somos muy compañeros. Confía en mí, me cuenta sus cosas, es muy sensible y me acompaña a todos lados”.

Acerca de cómo Gael maneja el hecho de que su papá trabaje en el escenario, Rauch explicó: “Lo lleva súper bien. Siempre le explico, porque el año pasado, cuando hice 'Los Puentes de Madison', tenía que besarme con la protagonista, entonces le decía que eso es mentira”.

