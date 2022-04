Gerónimo Rauch, ex integrante de Mambrú, brilla en España: "Crecí muchísimo como artista"

Gerónimo Rauch saltó a la fama por ser uno de los vocalistas de la inolvidable banda de Pop "Mambrú". A pesar de que la formación se disolvió en 2005, el artista siguió con su carrera artística y hoy es uno de los convocados a formar parte del "Festival Únicos" en el Teatro Colón.

En exclusiva con Revista Caras, Gerónimo Rauch contó cómo fue el camino que recorrió desde que "Mambrú" llegó a su fin, hasta el día de hoy, donde se prepara para estrenar en Madrid, nada más ni nada menos que el musical de "Los Puentes de Madison".

¿Cómo fue tu carrera artística después de "Mambrú"?

- Hubo momentos difíciles, principalmente apenas nos separamos que hubo una sensación de vacío y de tener que reiniciar una carrera. Más que nada para poder elegir la dirección de mi camino. El siguiente paso era grabar un disco, pero no terminaba de llegar de la forma que yo quería. Justo surgió la posibilidad de hacer una producción de “Jesucristo Superstar” en el Teatro Bristol, y al mismo tiempo yo había audicionado para España en el 2007. En octubre renuncia el “Jesucristo”, me encontraron a mí, me llamaron, vine a España, audicioné y me quedé.

¿Cómo fue tomar la decisión de irte del país?

- No tuve mucho tiempo de pensar, fue rapidísimo, una locura. Yo estaba en una etapa en la que sentía que tenía que barajar y volver a repartir, y lo bueno de venir a España es que yo no tenía pasado. Era nuevo en todo y podía escribir la historia nuevamente, fue como esa sensación de que nadie me conociera.

¿Qué significó para vos "Mambrú"?

- "Mambrú" fue una experiencia increíble, con sus cosas como todo. Si lo comparamos con un trabajo de oficina, lo nuestro fue maravilloso. Fue como un viaje de egresados increíble, compartimos muchas horas, muchos momentos con los chicos. Fuimos muy profesionales, la gente piensa que éramos un desastre, pero se labura mucho y todo requiere de un sacrificio que había que hacer para tener el grupo con la calidad que tuvo, desde el principio. Evidentemente nos costó adaptarnos a la fama repentina, que fue rapidísimo. A mí me costó después adaptarme al camino en solitario sin toda la estructura increíble que tenía "Mambrú". Yo crecí muchísimo como artista con "Mambrú", canté en lugares donde nunca hubiera imaginado cantar, y estaba acompañado por amigos, viviendo una experiencia distinta.Tengo todos recuerdos positivos, no tengo recuerdos negativos de "Mambrú".

¿Te imaginabas que ibas a llegar hasta acá?

- No, porque yo soy de soñar cosas más realizables, o no, soy quizás también un poco delirante. Pero soy muy terco cuando sueño algo. Igual mi carrera empezó en los musicales, "Mambrú" fue un paréntesis discográfico pop maravilloso, pero después volví a mi amor, al género en el que mejor me desempeño que es el de los musicales.

¿Cuál es la faceta artística que más te gusta de vos mismo?

- Yo soy cantante. Disfruto muchísimo ser Gerónimo y hacer conciertos, y disfruto muchísimo no ser Gerónimo y estar contando una historia como es la de Robert en “Los Puentes de Madison” o del “Fantasma de la Ópera”. Es como que esos trabajos te regalan un paréntesis en tu vida, dejas de ser durante un par de horas y no sabes lo terapéutico que es eso.

¿Qué es lo que más extrañas de Argentina?

- A mi familia y mis amigos que los conservo por suerte, los amo. Tanto mi familia como mis amigos son el origen. Si nos ponemos filosóficos son el vientre, yo vengo de ahí. Echo de menos esto de que el argentino te abre las puertas de su casa, la generosidad, la cordialidad, los rituales. El ritual del mate, yo acá tomo solo el mate. Pero allá el mate es charla, es psicología, es ponerse al día. El asado.

Gerónimo Rauch vuelve a tocar en el Teatro Colón

¿Cómo te preparas para volver?

- Gracias a Dios mi carrera me permite cantar en distintos lugares del mundo y abrir fronteras, pero nada de esto tiene sentido si no vuelvo a Argentina, o a Buenos Aires a cantar, si no canto para mi gente. Necesito compartir el viaje y el viaje es también Argentina, siempre. Estoy exportado, es muy duro vivir fuera de casa, de tu tierra. Es un sacrificio que hago y seguiré haciendo y en cierto punto llevando la bandera argentina. Que la tercera palabra que me define sea mi país, es símbolo de amor, respeto y honor de ser argentino.

¿Qué te genera que te hayan tenido en cuenta para el Festival Únicos en el Teatro Colón?

- Me genera gratitud. Primero porque la propuesta es muy interesante, va a estar "Destino San Javier" abriendo el show y después nosotros haciendo nuestro repertorio. Pero también por el riesgo, que haya una productora que apueste a un festival en el Colón, con una sinfónica, generando trabajo para 100 personas, es para sacarse el sombrero, para aplaudir y agradecer. Lo segundo nervios. Por volver a pisar el Colón y porque es un espectáculo nuevo. Con Virginia estamos ensayando acá en Madrid, porque ella vive acá también, y va a ser algo increíble. Me hace acordar un poco a Andrea Bocelli, Barbra Streisand, un poco de Il Divo, Josh Groban. Es muy elegante lo que vamos a hacer, muy entretenido y para lucirse, para contar historias, pero con música.

¿Qué se viene de cara a tu futuro artístico?

- Ahora estoy en la producción y voy a protagonizar “Los Puentes de Madison”, que es un musical basado en la película. Yo estoy en ambos lados, en la parte artística y en la producción. Feliz de ver a mis amigos que están queriendo sumarse al proyecto, a la gente que admiro tanto, que se presentaron al casting sabiendo que yo no estaba y que querían soñar conmigo.

Ese es el objetivo que tengo para el 2022, vamos a estrenar en Madrid “Los Puentes de Madison”, en plena Gran Vía. Trabajamos con RGB Entretainment, que son Gustavo Yankelevich y Víctor González que van a ser los productores del musical, asique todo vuelve, la energía es maravillosa y yo estoy feliz de volver a trabajar con los dos, pero principalmente con Gustavo, que es una persona que conozco de toda la vida y que cuando le llevé este proyecto empezó a soñar conmigo.

Festival Únicos 2022

Las próximas fechas son:

Viernes 22 de abril: David Lebón a las 20 horas y Pedro Aznar a las 22 horas. (Hipódromo de Palermo)

Lunes 25 de abril: Virginia Tola, Gerónimo Rauch y Destino San Javier a las 18 horas. Valeria Lynch a las 20 horas. (Teatro Colón)

Viernes 29 de abril: Ismael Serrano a las 22 horas. (Hipódromo de Palermo)