Así fue el proceso de Gerónimo Rauch para hacer su papel en “El Fantasma de la Ópera” en inglés

Gerónimo Rauch visitó el living de +Caras, el ciclo de entrevistas que rinde tributo a la carrera de las celebridades, conducido por Héctor Maugeri por Caras TV y Net TV. Durante la cálida entrevista, el artista recordó su etapa como miembro de Mambrú, habló de su presente artístico y de su participación en la obra musical “El Fantasma de la Ópera”.

Gerónimo Rauch, de 46 años, saltó a la fama como uno de los vocalistas de la inolvidable banda de pop Mambrú. A pesar de que la formación se disolvió en 2005, el artista continuó su carrera y hoy es uno de los artistas argentinos más destacados en España y en el resto de Europa.

De Mambrú a protagonizar El Fantasma de la Ópera

Luego de la disolución de la boyband en 2005, Rauch aseguró en el living de +Caras que estuvo “un poco perdido buscando mi horizonte artístico durante mucho tiempo”. En 2008, fue convocado en España para protagonizar el musical “Jesucristo Superstar”, tras ser visto en un vídeo de YouTube interpretando el difícil tema “Getsemaní”. “Había hecho una producción en Buenos Aires y filmamos esa función a propósito, y dije que lo subieran a YouTube”, recordó el cantante.

Sobre su estelar papel en España, el anfitrión le preguntó: “¿Cómo tomaron los españoles que un argentino protagonizara la comedia musical?”. “No lo tomaron mal. Si es verdad que tuve que pagar el derecho de piso, desde el primer día tienes que demostrar por qué estás ahí”, reveló.

Gerónimo Rauch en Los Miserables

Más tarde, fue contratado para interpretar el papel principal de Jean Valjean en "Los Miserables", primero en la Gran Vía madrileña en español, y luego en inglés en el West End de Londres en 2012. Sobre su relación con el idioma anglosajón, Maugeri le preguntó cómo fue la experiencia. “Cameron Mackintosh, el productor de Los Miserables y El Fantasma de la Ópera, quería escucharme en inglés. Después de que hice la prueba y quedé, empecé a estudiar inglés. Cuando llegué a Londres me di cuenta de que me faltaban años, así que me pusieron una 'dialect coach' durante cuatro años para hablar bien el inglés británico”.

Gerónimo Rauch en El Fantasma de la Ópera

Convertido en figura del circuito teatral inglés, Rauch encabezó el elenco de "El fantasma de la ópera" en el mítico Her Majesty's Theatre en 2015. “Impone mucho estar frente a Andrew Lloyd Webber porque debe haber escuchado 80 mil voces y versiones, así que traté de ser un 'fantasma diferente' a los demás”, comentó.

“¿Cuál fue la diferencia que aportas vos?”, le preguntó Maugeri. “En las obras pongo mi verdad. Para poder defender textos e historias que no son mías, busco una memoria parecida”, explicó el talentoso cantante.

