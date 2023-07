Después de tanto recorrido, de éxitos y de otros momentos no tan fáciles, Gerónimo Rauch (45), el talentosísimo cantante argentino que se convirtió en referente del teatro musical, ha vuelto a entusiasmar a sus seguidores con un gran anuncio.

“Estoy muy feliz. Pocas veces se tienen dos oportunidades de interpretar un papel así. Agradezco a la vida, al esfuerzo, y a mí mismo por seguir luchando. Y a Andrew Lloyd Webber que sigue apostando por mí.”, revela el cantante argentino que volverá a ponerse en la piel de “El Fantasma de Ópera”, ahora en España, a poco de cumplirse 10 años de haber protagonizado la famosa obra en el West End londinense.

“Lo más maravilloso de esta oportunidad es que se trata de una producción nueva. La única original es la de Londres, porque ahora se está brindando la posibilidad de tener licencias. Entonces, yo voy a ser el creador del Fantasma. La libertad es absoluta. Va a tener mucho de mí. Y no es que me llamaron, tuve que audicionar y probar que podía hacerlo de nuevo. Hay que mantenerse en el nivel”, detalla Gerónimo Rauch sobre la puesta en escena que se estrenará el 3 de octubre en Madrid, donde el artista viene de estelarizar el musical “Los Puentes de Madison”.

“Cada regreso a la Argentina es una necesidad vital para mí. Pisar mi tierra y subirme al escenario es algo que me pide mi ser. Necesito compartir lo que hago. También sueño con llevar un musical al país, aunque todavía no se dio la oportunidad. Es súper importante volver a conectarme con mi público, al que le debo tanto. Es una inversión, para que no me olviden”, asegura Rauch, quien se presenta en el Teatro Avenida, el 7 y 8 de julio, junto a una banda de 12 músicos e invitados sorpresa, para un recorrido musical por el repertorio que ha interpretado, además de nuevos temas.

“Lo que me gusta de hacer mi espectáculo es ser ¨Gero¨. Mis shows son muy cercanos. Me divierto, me hago el sexy, después dejo de hacerme el sexy y aparecen los personajes que ya hice, les cuento a todos un poco su historia. Se vuelve algo dinámico. Es algo que quería hacer para mis 20 años de carrera, pero nos agarró la pandemia. Entonces lo hago ahora, con 23 años”, explica Gerónimo Rauch, radicado desde hace 15 años en España, donde vive con su hijo Gael, su mujer, y su perro, Claus.

El talentoso Gerónimo Rauch reconoció los matices que tuvo su recorrido profesional. "Es muy difícil esta carrera, es muy difícil mantenerse. Porque con la pandemia incluso hasta te planteabas un plan B. Me he planteado retirarme y dedicarme a otra cosa. Pero entonces surgió la posibilidad de ¨Los Puentes de Madison¨y de estar involucrado en la producción, algo en lo que creo que voy a seguir incursionando. Entendí que no, que yo había nacido para estar arriba de los escenarios. Hoy me siento un luchador al que le quedan años de pelea”, concluye Gerónimo en un 2023 en el que también proyecta la grabación de su tercer disco solista.

Fotos: Laura Enrech.