Cande Ruggeri rompió el silencio sobre su complicada relación con Agustín “Cachete” Sierra

La influencer y modelo Candela Ruggeri visitó el living de +CARAS, donde dialogó con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas de CARAS TV. Durante la conversación, Cande recordó su romance con Agustín “Cachete” Sierra y se sinceró sobre la complicada relación que tuvieron.

Luego de un breve e intenso romance en 2015, la hija del exfutbolista Oscar Ruggeri mencionó en varias ocasiones a Cachete Sierra como "su ex", describiendo su desamor con el actor como un capítulo amargo de su vida. Sin embargo, el ex Casi Ángeles siempre minimizó la relación, asegurando que "nunca estuvieron de novios". En su momento, Sierra explicó que la relación no prosperó porque ella "quería dar el siguiente paso", mientras que él no estaba dispuesto.

Cande Ruggeri rompió el silencio sobre su relación con Cachete Sierra

Durante la entrevista, la bailarina admitió que suele "enamorarse rápido" y que busca un amor como el de sus padres, quienes están juntos desde los 18 años. En sintonía, también confesó que en varias ocasiones le rompieron el corazón: “Lloré mucho por amor, la pasé mal”, deslizó, identificando a Cachete Sierra como uno de los protagonistas de ese episodio.

Agustín Cachete Sierra y Candela Ruggeri en El Bailando

Indagando más en la relación, el conductor de +CARAS le preguntó si él había sido quien la dejó. “Sufrí un poquito. Nunca estuvimos de novios, salimos un tiempo, pero él era muy mujeriego”, respondió Cande de manera directa.

Cande Ruggeri en +CARAS

Cuando Maugeri le sugirió que tal vez se apresuraba en sus relaciones, Cande respondió con una sonrisa: “Yo me ponía a salir con alguien y ya me imaginaba a mi bebé con sus cachetitos y sus ojos. Pero después pasan cosas”. También destacó el apoyo incondicional de sus amigas durante esos momentos difíciles: “Por suerte, tengo amigas de fierro que me bajan a tierra”.