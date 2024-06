Este jueves, desde las 20:00 hs, Martín Campi se hizo presente en el living del segmento de entrevistas que conduce Héctor Maugeri. El programa se transmite en ese horario, de lunes a viernes, por las pantallas de CARAS TV y Net TV.

La pandemia de COVID-19 fue un hecho que marcó y dejará marcas de dolor a lo largo del mundo debido a su nueva forma de vivir y por las vidas que se llevó tanto por la enfermedad, como secuelas debido al encierro.

Campi sufrió dos pérdidas muy importantes en esta época y los recordó junto al director de la Revista CARAS. "Fue tremendo. En una semana murieron mis dos padres. Los velorios eran de dos personas porque no se podía más", deslizó en primer lugar sobre la dura situación que atravesó.

"Los dos eran muy queridos por sus amigos. Eran buenas personas", destacó acerca de alguna de las cualidades de sus figuras paternas. Luego, complementó: "Había mucha gente que habría querido estar en los velorios. Éramos muy poquitos".

Martín Campi y Héctor Maugeri.

Haciendo énfasis sobre su progenitor, expresó: "Fue muy triste. Todo el proceso de la pandemia nos permitió despedirnos. No fue abrupto", Y posteriormente agregó: "A mí papá lo mató el encierro. Él tuvo COVID y lo pasó".

Su papá fue fuerte y logró batallar, ni hablar de vencer al virus que perjudicó a todo el mundo. La cuestión pasa por cómo el encierro modificó la vida cotidiana de todos y tuvo consecuencias. "El no poder salir hizo que se quede en silla de ruedas en dos semanas y fue perdiendo todo en un mes: el habla. El encierro lo deprimió. Esa es la letra chica del COVID", confesó Campi.

También recuerda con mucho cariño a su padrastro. "A Charly lo mató la enfermedad. A pesar de que era deportista, le atacó lo pulmones y cuando pensamos que lo estábamos recuperando de golpe se fue", afirmó en referencia a la pérdida de la ex pareja de su madre.

Su cariño por ambos es tan inmenso que comentó lo que le gustaría hacer: "Los extraño de abrazarlos, aunque a mi me siguen acompañando mis muertos. Yo les pido, les hablo antes de cada función". Posee un pedido especial en la previa de cada trabajo y contó: "Cuando veo un público difícil, le digo a mi viejo que venga".

"Tengo grabaciones que no las puedo escuchar, prefiero ver las fotos. Pero los siento conmigo en otro plano", soltó Campi en relación sobre las cosas que guarda de ambos y cómo siente la presencia de ambos.

Martín Campi y el descubrir la felicidad

El humorista prefiere quedarse con lo bueno y si bien extraña y le duele no tener a su padre y padrastro, guarda los mejores recuerdos y les sigue pidiendo apoyo en diversas circunstancias, sobre todo, referidas a los espectáculos que lleva a cabo.

Martín en las puertas del estudio de CARAS TV.

Martín Campi disfruta de la vida y manifestó que no es de quejarse de muchas cosas. "Está vida es un tránsito divino, este mundo es hermoso. Soy un celebrador y un agradecido", reflexionó en primer lugar en cuanto a la felicidad.

"La felicidad es una ecuación que se descubre. Cuando algo que me salió mal me doy cuenta que es algo que me sirve para otra cosa ya no es un fracaso", profundizó en la cuestión de lo que conlleva construir el ser feliz. En esta sintonía, añadió: "Si te deja una lección, no es fracaso sino un aprendizaje".

El humorista consideró llevar una vida alegre en +CARAS: "Hay que descubrir formas que colaboran a la felicidades, yo tengo una vida feliz. Pero es una elección mía. Todo el tiempo la vida te pone un camino bueno y uno malo".

Martín Campi.

Para Campi la familia es lo más importante y no quiso dejar de nombrar lo que genera en su vida: "Mi familia me hace reír mucho. Denise es desopilante", Para culminar, resaltó un hecho su progenitora: "Con mi madre me agarró un ataque de risa ayer" .

BL