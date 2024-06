Martín Campi, actor y esposo de Denise Dumas, estuvo presente este jueves en e sillón perteneciente a +CARAS, ciclo de entrevistas que conduce el director de la Revista CARAS. El exitoso segmento se puede encontrar de lunes a viernes, desde las 20:00 hs, en las pantalla de CARAS TV y Net TV.

Héctor Maugeri comenzó la entrevista realizando un recorrido por la infancia y adolescencia del comediante que reconoció sufrir bullying en esas etapas, en especial con su apellido, y que el humor fue un arma fuerte que pudo utilizar para contrarrestarlo.

"Mi apellido es Campilongo, que rima con muchas cosas. De chico lo sufría hasta que me dí cuenta que si yo me reía de mi apellido y encontraba rimas, desactivaba al tipo que tenía en frente", soltó en primer lugar en relación a la estrategia utilizada.

Posteriormente, Campi agregó: "Al desactivarlo, iba a buscar a otro que pueda lastimar porque a mi ya no me podía lastimar. Yo me reía. Descubrí eso y algo más: este tipo que se reía de mi también tenía buenas rimas con su apellido".

Martín Campi en los estudios de CARAS TV.

No solamente desbloqueó al humor y reírse de sí mismo como una herramienta para no permitir que se burlaran de él, sino que también comenzó a observar físicamente al que lo molestaba. "Empecé a ver que tenía una oreja más grande que la otra. Una ceja más larga que la otra y ahí empecé a exponerlo. Me dí cuenta lo peligroso que podía ser el humor", sostuvo en esta sintonía.

Hubo todo un proceso para superar y lograr que el bullying no lo afecte. "No tenía ganas de ir al colegio por el bullying hasta que descubrí esa ecuación salvadora. Si te aprendés a reír, lo desactivás", comentó Campi sobre sus vivencias y aprendizajes.

Por último, reflexionó acerca del recorrido que fue haciendo para vencer esta incómoda y triste situación: "Aprender a reírse de uno es muy recomendable. Es una buena carta de presentación y de autorización: 'Te autorizo a reírte de mi pelada'".

Martín Campi en el living de +CARAS.

Martín Campi y cómo fue adaptarse a la caída del pelo

El humor llegó a su vida para poder sobreponerse a situaciones adversas y vencerlas, pero también para vivir de eso y hacer un bien a las personas con risas constantes, personajes diversos y enseñanzas de vida mediante éstos.

Luego de tocar el tema del bullying y su lucha frente a eso, Héctor Maugeri le consultó a Martín Campi en referencia a si le afectó el perder el cabello con el pasar del tiempo. "Aprendí a reírme de mi y nunca más sufrí nada", afirmó entre risas en +CARAS.

"Tengo 55 años y en su momento no había esto que hay ahora de la injerta de pelo. Cuando se me empezó a caer el pelo, me puse unas pociones mágicas", contó y luego ahondó: "Hice ejercicios con sopapas, no funcionó nada y, entonces, me afeité la cabeza".

Para culminar, repasaron una foto en la que se lo ve ya con su cabeza calva y en la que el conductor del segmento de entrevistas le señaló que tiene cara de 'pillo'. "Era pillo, no era malvado. A pesar de que aprendí a hacerlo, nunca usé el humor para lastimar", concluyó en las pantallas de CARAS TV y Net TV.

