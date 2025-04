Baby Etchecopar contó cómo fue su debut sexual con una amiga de su mamá: “Sufrí un abuso”

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para la revista +Caras, el reconocido conductor de radio y televisión Baby Etchecopar dejó de lado el personaje mediático para mostrar su lado más humano y frágil. Con honestidad brutal, repasó su juventud, sus relaciones pasadas y un episodio traumático que marcó su vida: su debut sexual a los 13 años con una mujer de 36, amiga de su madre, experiencia que hoy define como un abuso.

Hablando de sus años adolescentes y su atracción hacia las mujeres, Etchecopar fue sincero: “Era petiso y bastante fulero, tenía que buscar todo el tiempo yo. Los otros sacaban a bailar y yo nada, tuve que inventarme recursos extremos para tratar de salir con alguien”. Sin embargo, confesó con humor: “Tuve más novias de las que hubiera imaginado, querido. La verdad que me gustaban mucho”.

Baby Etchecopar contó el abuso que sufrió en la infancia

Maugeri, conocedor al detalle de la historia vida de las celebridades, profundizó en el tema: “Tuviste un debut sexual muy jovencito. En aquel momento es cierto que a los niños de 12 o 13 años los llevaban a un prostíbulo, pero en su caso particular, Baby debuta a sus trece años con una mujer de 36, amiga de su mamá”. Ante esto, Etchecopar fue contundente: “Fue un abuso”, afirmó con seguridad el conductor de “Basta Baby” (A24).

Baby Etchecopar y Héctor Maugeri en +Caras.

El mediático explicó cómo, en esa época, se naturalizaban situaciones que hoy se reconocen como violencia: “Lo que pasa es que, antes, si eras varón, se tomaba con cierta gracia. No era un abuso, era ‘qué piola es el pibe’ o ‘me lo hiciste hombre’. Eso me enseñó a ser extremadamente silencioso con mi vida y no contar nada, nunca se enteraron mis compañeros ni nadie. Lo conté de grande porque la mujer falleció. Creo que las cosas de uno, son de uno, y no quería exponer a la mujer”.

Finalmente, Baby Etchecopar reflexionó con dureza sobre su agresora: “Era una abusadora, estaba mal de la cabeza”. Sus palabras no sólo revelan una herida personal, sino que invitan a repensar cómo la sociedad minimizaba —y en algunos casos aún lo hace— el abuso en la infancia.