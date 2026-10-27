Caras Fashion, programa completo: 27 de octubre del 2026

Durante la emisión del martes 27 de octubre, Caras Fashion por Caras TV, mostró los detalles de la colección de Dolce & Gabbana presentada en el desfile W26 Fashion Show. El programa recorrió las principales propuestas de la firma italiana y las tendencias que marcaron la pasarela.

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Además, Caras Fashion compartió las imágenes de la colección Chanel Fall-Winter 2026, destacando sus diseños, texturas y estilos más representativos.

De esa manera Caras Fashion acercó a su audiencia las novedades de las dos marcas más importantes de la moda internacional. El ciclo se emite de lunes a viernes a partir de las 14.30 horas por Caras TV con contenidos dedicados a la moda, las tendencias y las principales pasarelas de la industria.