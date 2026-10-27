Antonela Roccuzzo a sus 38 años: “Voy a un gimnasio solo para mujeres y dos veces por semana tomo clases”

Antonela Roccuzzo mostró una faceta más personal al referirse a las costumbres que sostiene junto a Lionel Messi y sus hijos. En ese recorrido por su vida cotidiana, reveló cómo logró incorporar espacios propios a su agenda y cuáles son las prácticas que la ayudan a encontrar equilibrio entre sus compromisos. También compartió algunas experiencias que atravesó en los últimos años y que le permitieron replantear ciertas dinámicas relacionadas con su rol como madre y empresaria, en una etapa marcada por nuevos desafíos y proyectos.

A sus 38 años, Antonela Roccuzzo reveló cómo organiza su nueva rutina

Antonela Roccuzzo suele mantener un perfil reservado cuando se trata de hablar de su vida cotidiana. Sin embargo, en una reciente conversación con la revista ELLE, la empresaria compartió detalles de los hábitos que forman parte de su rutina diaria, desde la actividad física que realiza con constancia hasta la alimentación que sigue junto a Lionel Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Antonela Roccuzzo

A sus 38 años, la modelo explicó que el bienestar no depende únicamente del ejercicio, sino de una combinación de distintos factores que intenta sostener. Según contó, la nutrición, el movimiento y el cuidado personal forman parte de una misma filosofía que también comparte con el astro argentino. “Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No bebemos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico. Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental; es una forma de vida”, señaló.

Durante la charla, Antonela Roccuzzo dejó ver cómo la disciplina deportiva de Lionel Messi influye en las dinámicas familiares. La pareja mantiene hábitos alimenticios orientados al consumo de productos frescos y a una alimentación equilibrada. Con el paso de los años, el futbolista modificó varios aspectos de su dieta y adoptó un esquema nutricional basado en alimentos naturales, verduras, frutas, proteínas y una reducción de productos ultraprocesados, una elección que se trasladó al día a día del hogar.

Antonela Roccuzzo

Pero más allá de acompañar el estilo de vida del rosarino, la modelo también desarrolló una rutina propia enfocada en el entrenamiento y el bienestar. Según explicó, intenta realizar actividad física todos los días y encontró en ese momento una forma de dedicarse tiempo a sí misma. “Intento entrenar todos los días. Voy a un gimnasio solo para mujeres. Dos veces por semana, tomo clases de FitJam, que son superdivertidas, con una profesora brasileña. Es una forma de desconectar. Me hace olvidar todo y empezar el día con buen pie”, contó.

Entrenamiento, familia y el equilibrio que busca Antonela Roccuzzo en su rutina diaria

Por su parte, Antonela Roccuzzo explicó que el vínculo con el deporte comenzó desde muy temprana edad. Recordó que siempre tuvo una personalidad activa y que desde niña practicó distintas actividades físicas. Sin embargo, aseguró que en los últimos años incorporó una estructura mucho más organizada, basada en objetivos concretos y en un seguimiento integral de distintos aspectos relacionados con la salud.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

“Siempre he sido muy atlética, incluso de niña. Hacía aeróbic, pero fue entonces cuando era más consciente de mi cuerpo. Pero ahora han pasado quizás dos o tres años desde que tengo un plan de fuerza, nutrición, dieta y recuperación. Para mí, es como mi terapia”, expresó. De esta manera, dejó en claro que el entrenamiento ocupa un lugar importante dentro de su agenda y que forma parte de un espacio personal que procura sostener más allá de las responsabilidades cotidianas.

En este sentido, Antonela Roccuzzo reveló que utiliza esos momentos para desconectarse por completo de las demandas diarias. Según explicó, cuando comienza a entrenar, deja a un lado el teléfono y cualquier otra distracción para concentrarse exclusivamente en esa actividad. “Me siento fuerte. Es muy importante hacerlo como mi meditación. Dejo el teléfono en el bolso. Pongo mi reloj electrónico en ‘No molestar’ y esa es mi hora. Voy allí, vuelvo a casa y luego tengo el resto del día con los niños y todo lo demás”, detalló.

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro

Antonela Roccuzzo habló sobre los desafíos de combinar diferentes facetas de su vida. Además de su rol como madre de tres hijos, la influencer desarrolló distintos proyectos vinculados al mundo empresarial y a la moda. En ese sentido, reconoció que durante mucho tiempo sintió cierta dificultad para encontrar un equilibrio entre las obligaciones familiares y los espacios que destinaba a sus intereses. “Intento centrarme en mi familia. Mis hijos son mi prioridad número uno. Y ahora puedo empezar a hacer cosas por mí misma. Es difícil encontrar el equilibrio como madre, empresaria y alguien que intenta estar presente en eventos”, sostuvo.

VDV