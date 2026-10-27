Así es la rutina de skincare que comparten Valeria Mazza y Taína Gravier: “Piel brillosa y luminosa”

Valeria Mazza y su hija Taína Gravier compartieron un momento de su intimidad familiar al mostrar cómo es su rutina de cuidado facial antes de irse a dormir. En un video, la modelo y la joven conversaron sobre las cremas que utilizan, intercambiaron recomendaciones y dejaron ver la complicidad que tienen alrededor de un interés que comparten: el skincare.

La rutina de skincare de Valeria Mazza y Taína Gravier

Todo comenzó cuando la modelo le recordó a su hija que ya era tarde para seguir despierta. Sin embargo, al pensar que su hija estaba usando sus productos, la situación dio lugar a un intercambio divertido entre ambas. Entre bromas y comentarios sobre los beneficios de cada cosmético, madre e hija mostraron que tienen más de una coincidencia a la hora de cuidar la piel.

El divertido intercambio entre Valeria Mazza y su hija Taína

Valeria Mazza le pidió a su hija que se fuera a dormir, pero descubrió que todavía estaba despierta haciéndose el skincare. Al ver los productos que tenía en la mano, la modelo le reclamó con humor: "Sí, ¿con mi crema? Otra vez, todo me sacan". Taína, por su parte, se defendió y le aclaró que esa crema era suya y que la de su mamá era otra. El intercambio dio pie a que ambas contaran por qué incorporan esos cuidados a su rutina nocturna.

La rutina de skincare de Valeria Mazza y Taína Gravier

Primero, la joven explicó que la crema hidratante le ayuda a mantener la piel hidratada. La modelo coincidió y agregó que, además, le gusta porque ayuda a darle un aspecto más relleno y mantiene la hidratación por más tiempo. Pero la conversación no terminó ahí: la modelo quiso compartir otro de sus productos favoritos, un sérum que también forma parte de su rutina; "Este seguro que no lo conocés. El sérum, este lo amo", le dijo a su hija. Sin embargo, esta reaccionó sorprendida al descubrir que su mamá también lo usaba y contó qué es lo que más le gusta: "Mirá, me encanta a mí, me deja la piel brillosa".

La complicidad entre madre e hija y los gustos que comparten

Valeria Mazza y Taína Gravier tienen una relación cercana que también se refleja en los momentos cotidianos que comparten. La rutina de cuidado facial es uno de esos espacios en los que coinciden, intercambian recomendaciones y descubren que tienen gustos en común. En el video, esa confianza se hizo visible en las bromas sobre las cremas y en la naturalidad con la que conversaron frente a cámara.

La rutina de skincare de Valeria Mazza y Taína Gravier

Más allá de los cuidados de belleza, la grabación mostró una faceta cotidiana de su vínculo. Entre las ocurrencias de Taína y los comentarios de Valeria Mazza, madre e hija compartieron una escena distendida en la que el skincare fue el punto de encuentro.