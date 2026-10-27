Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 27 de octubre del 2026

En la emisión del martes de Caras News, el programa conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone por Caras TV, se repasaron los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante el ciclo, las conductoras compartieron información y declaraciones de los artistas que cantarán en el evento.

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Además, Caras News adelantó información exclusiva sobre los nominados a Los 40 Music Awards. La gala se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en Barcelona, España y es una de las celebraciones internacionales más esperadas de la música.

Caras News se emite de lunes a viernes desde las 12 por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El ciclo ofrece noticias, entrevistas, actualidad y contenidos exclusivos del mundo del espectáculo, la música, la moda, el cine y toda la agenda cultural.