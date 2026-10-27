martes 27 de octubre del 2026
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Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 27 de octubre del 2026

En esta nueva entrega, las conductoras de Caras TV brindaron toda la información sobre los artistas que estarán en la visita del Papa León XIV. Además, de los próximos eventos y estrenos.

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En la emisión del martes de Caras News, el programa conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone por Caras TV, se repasaron los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante el ciclo, las conductoras compartieron información y declaraciones de los artistas que cantarán en el evento.

Mirá el programa completo de Caras News

Además, Caras News adelantó información exclusiva sobre los nominados a Los 40 Music Awards. La gala se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre en Barcelona, España y es una de las celebraciones internacionales más esperadas de la música. 

Caras News se emite de lunes a viernes desde las 12 por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El ciclo ofrece noticias, entrevistas, actualidad y contenidos exclusivos del mundo del espectáculo, la música, la moda, el cine y toda la agenda cultural.

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