Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 27 de octubre del 2026

Durante la emisión del martes, Red Carpet, el programa de Caras TV conducido por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, presentó imágenes y detalles de la lujosa boda de Andrea Ghidone y Pablo Otero. Las conductores mostraron los momentos más destacados de la fiesta y analizaron los looks de los novios y los famosos invitados.

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Por otro lado, Red Carpet repasó cómo fue el primer cumpleaños de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone y el encuentro de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo con los Reyes de España en los Premios Princesa de Asturias 2026, junto con otras noticias del mundo del espectáculo.

Red Carpet se emite de lunes a viernes a partir de las 13 por Caras TV, con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso. El programa ofrece las principales novedades de la farándula, eventos sociales, moda y toda la actualidad de las celebridades.