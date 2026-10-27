Duelo de estilos: Anita García Moritán y Sarah Burlando brillaron con sus looks ecuestres

Ana García Moritán y Sarah Burlando disfrutaron de una jornada a pura equitación y sus mamás - Pampita y Barby Franco - compartieron este tierno registro en sus redes sociales, donde compartieron risas, complicidad y demostraron que la moda y la diversión caminaron de la mano desde muy temprana edad. Las niñas acapararon todas las miradas con sus outfits especialmente pensados para la ocasión, combinando la comodidad necesaria para montar con las últimas tendencias de la moda en un predio rodeado de verde.

A través de las historias de Instagram, los videos mostraron cada detalle de esta divertida práctica deportiva que cautivó a los seguidores de ambas familias, consolidando a las niñas como verdaderas mini influencers del estilo, la ternura y la simpatía cotidiana en cada uno de los momentos compartidos.

Anita García Moritán y Sara Burlando compartieron una tarde de equitación

La amistad entre Anita García Moritán y Sarah Burlando nació desde muy chicas. A pesar de que Sarah resulta ser más pequeña, ambas comparten clases de equitación y hasta practican ballet juntas con mucha gracia, constancia y absoluta dedicación.

La conexión entre las dos niñas resultó evidente en cada una de las actividades que compartieron durante la jornada. Lejos de intimidarse por el entorno, ambas demostraron una soltura admirable, reflejando que disfrutaron al máximo de los deportes ecuestres y de pasar tiempo juntas al aire libre, rodeadas de naturaleza, aire puro y mucha alegría constante.

El estilo clásico de Anita García Moritán

La hija de Pampita y Roberto García Moritán, Ana, eligió un look tradicional. Lució un suéter oscuro con cuello en V, camisa blanca y botas de montar, logrando una postura impecable sobre su poni. El conjunto seleccionado por la pequeña reflejó una estética clásica y sumamente pulida, digna de una amazona con experiencia.

Ana García Moritán con un look clásico

El contraste entre la camisa blanca impecable y el abrigo oscuro aportó sobriedad, mientras que el casco de seguridad ajustado completó un estilismo que no dejó ningún detalle librado al azar. Con una actitud concentrada y segura, Ana se lució en cada tramo del recorrido, demostrando que llevó el buen gusto en el ADN familiar y marcando el pulso de toda la tarde.

La apuesta romántica de Sarah Burlando

Por su parte, Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, optó por un conjunto beige claro con un tierno cuello de volados blancos, combinando comodidad y mucha simpatía en la pista. La pequeña apostó por un diseño más relajado y romántico, ideal para disfrutar de una tarde de juegos y equitación sin perder el costado chic.

Sarah Burlando con un estilo romántico

El enterito en tonos neutros se destacó por sus delicadas terminaciones, mientras que el casco negro de protección aportó el toque reglamentario. Arriba de su poni moro, Sarah se mostró sonriente y sumamente divertida, cautivando a todos con su simpatía y frescura natural ante las cámaras durante todo el video.