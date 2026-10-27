Anita García Moritán sorprendió a Pampita al revelar qué quiere ser cuando crezca: “Me encantó, te amo”

Anita García Moritán volvió a convertirse en protagonista de un tierno momento familiar junto a Pampita, quien decidió ponerla a prueba con una serie de consignas sobre sus gustos, deseos y formas de ver el mundo. A lo largo de la charla, la pequeña respondió con total espontaneidad y dejó al descubierto aspectos de su personalidad que generaron divertidas reacciones por parte de su madre.

Anita García Moritán emocionó a Pampita con una charla inédita

Pampita compartió un divertido momento con su hija, Anita García Moritán, a través de un juego de preguntas y respuestas que permitió conocer algunas de las ocurrencias, gustos y deseos de la niña. Durante la charla, madre e hija intercambiaron comentarios espontáneos que reflejaron la complicidad que mantienen en su vida cotidiana.

Anita García Moritán y Pampita

La primera consigna estuvo relacionada con un hipotético cambio de nombre. Sin dudarlo, la niña respondió que elegiría llamarse Sofía. Luego, cuando la presentadora le preguntó qué superpoder le gustaría tener, la pequeña aseguró que elegiría volar porque así podría llegar mejor al colegio. A lo largo de la conversación, la modelo acompañó cada una de las respuestas con comentarios cariñosos y divertidos.

Otra de las preguntas apuntó a saber qué haría si pudiera volverse invisible. La respuesta de Anita García Moritán generó una reacción inmediata de su mamá: “Se robaría dulces”, dijo la niña. Entre risas, Pampita respondió: “Ah, se robaría dulces, me encantó”. El intercambio continuó con la misma naturalidad, dando lugar a situaciones tan sinceras como entretenidas.

También hubo espacio para hablar de recuerdos importantes. Cuando su madre le consultó cuál había sido el mejor día de su vida, la hija de Roberto García Moritán eligió el Día de la Madre. La respuesta emocionó a la presentadora, quien le dijo que para ella también había sido uno de sus días favoritos. Minutos después, la niña contó que una de las frases que más le gusta escuchar es cuando su mamá le dice que es hermosa.

Los sueños y los gustos de Anita García Moritán que enternecieron a Pampita

La conversación avanzó hacia otros aspectos de la personalidad de la pequeña. Ante la pregunta sobre cuál considera que es su atributo más lindo, Anita García Moritán respondió con seguridad: “Mi cabecita”. Pampita celebró la ocurrencia y le aseguró que tenía “la cabecita más linda del mundo”, manteniendo el tono afectuoso que predominó durante todo el intercambio.

Anita García Moritán y Pampita

En otro tramo del video, la conductora quiso saber qué situaciones la hacen ponerse triste. La niña explicó que le afecta cuando le prometen algo y luego no sucede. Al preguntarle cómo logra sentirse mejor, respondió que la solución aparece cuando vuelven a hacerle la promesa. Las respuestas sorprendieron por la lógica simple y directa con la que la niña explicó sus sentimientos.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Pampita le consultó cuál era su palabra favorita. Anita García Moritán respondió que le gustaba decirle a su mamá cuánto la quiere. “Mi palabra favorita es decir a mamá que la amo tanto”, expresó, generando una nueva reacción de cariño por parte de la modelo, quien aseguró que esa también era una de sus expresiones preferidas.

Anita García Moritán y Pampita

Hacia el final de la charla, Anita García Moritán también reflexionó sobre por qué las personas envejecen y explicó que ocurre porque pasan muchos años. Por último, cuando le preguntaron qué mascota elegiría si pudiera tener cualquier animal del mundo, respondió que le gustaría un gatito blanco. El intercambio terminó con una demostración de afecto entre ambas. “Te amo”, le dijo Pampita. “Te amo mucho”, respondió la niña, cerrando una conversación en la que la espontaneidad de la niña volvió a convertirse en protagonista.

VDV