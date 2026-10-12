El video de Milenka, la hija de Marley, practicando inglés que llenó de ternura a todos

Marley volvió a enternecer a sus seguidores al compartir un video protagonizado por su hija Milenka, de casi dos años, mientras practicaba inglés. La grabación rápidamente llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, que destacaron la manera divertida y didáctica en la que la niña se acerca al aprendizaje de un nuevo idioma.

Marley compartió la divertida técnica que usa para que su hija Milenka aprenda inglés

En las imágenes compartidas por Marley, se puede observar al conductor acompañando a su hija mientras ambos cantan una canción que enseña las distintas partes del cuerpo en inglés. A medida que avanza la melodía, Milenka escucha las indicaciones de su papá y señala la zona correspondiente, como los pies, el brazo y otras partes.

Marley y su hija Milenka//Instagram

El presentador también participa activamente de la actividad. Con entusiasmo, canta junto a su hija y repite algunas palabras en inglés, mientras le indica dónde se encuentra cada parte del cuerpo. De esta manera, convierte el momento de aprendizaje en un juego compartido, con música, movimiento y mucha complicidad entre ambos.

La escena generó una gran cantidad de reacciones entre los seguidores del conductor, quienes no tardaron en expresar su cariño y admiración por la propuesta. Muchos usuarios resaltaron la importancia de enseñar desde temprana edad mediante recursos lúdicos y cotidianos.

Milenka, la hija de Marley//Instagram

“Amo cómo les enseña a cantar y jugar con las canciones”, "Marley, la educación que le das es ejemplar", escribieron dos de sus seguidores de Instagram. También hubo quienes elogiaron la facilidad con la que Milenka incorpora el idioma: “La mejor forma de aprender un idioma, como nativo. Muy inteligente Milenka”.

Marley reveló quién es la famosa que admira su hija Milenka

Marley compartió con sus seguidores un tierno y gracioso video protagonizado por su hija Milenka, quien demostró ser una verdadera fanática de Xuxa. En la grabación, la niña aparece cantando y bailando al ritmo de Ilarié, uno de los clásicos más recordados de la artista brasileña.

En las imágenes del clip, el conductor está sentado en un sillón mientras, detrás de él, la pequeña disfruta de la música con gran entusiasmo. La pequeña salta, canta y se mueve alegremente, completamente concentrada en la canción y entregada al ritmo del popular tema infantil.

Milenka, la hija de Marley//Instagram

Sin embargo, en un momento inesperado, la música se corta y la niña quedó completamente desconcertada. Al notar que la canción dejó de sonar, Milenka reclama que continúe y repite una de las partes más reconocibles del tema: “Oh, oh, oh”. Su espontánea reacción provocó la risa y la ternura de su papá, quien decidió registrar la divertida escena y compartirla en sus redes sociales.

El video rápidamente llamó la atención de los seguidores del conductor, que celebraron la simpatía de la pequeña y su entusiasmo por la música de Xuxa. Muchos usuarios destacaron que Milenka disfruta de una canción que marcó a varias generaciones y valoraron la naturalidad de la situación. Con sus saltos, su energía y su particular manera de pedir que vuelva la música, la hija de Marley volvió a convertirse en protagonista de uno de los momentos más tiernos y entretenidos de las redes sociales.