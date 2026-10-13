Caras News con Florencia Epelbaum y Lara Simone, programa completo: 13 de octubre del 2026

Durante la emisión del martes de Caras News, el programa conducido por Florencia Epelbaum y Lara Simone por Caras TV, se abordó la declaración de Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan, en la que se refirió a la presunta violencia que habría sufrido de niño por parte de su padre.

Mirá el programa completo de Caras News

Además, Caras News repasó el último concierto de la residencia de Shakira en Madrid, que contó con grandes invitados, y el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, en Tucumán. También se presentó información sobre el documental de Alejandro Sanz, “Cuando nadie me ve”, y el estreno de la segunda temporada de la serie “Coppola, el representante”, que retrata la vida de Guillermo Coppola, entre otros estrenos más.

Caras News se emite de lunes a viernes, desde las 12, por Caras TV, con la conducción de Florencia Epelbaum y Lara Simone. El programa ofrece un repaso diario por las principales noticias de actualidad del espectáculo, los estrenos del cine, el teatro, las plataformas y la agenda cultural.