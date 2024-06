Florencia Peña visitó los estudios de Caras TV y conversó en una profunda e íntima entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, el ciclo de entrevistas que ahora también se transmite por Net TV. Durante la charla, la protagonista de “Mamma Mía” reflexionó sobre su edad.

El próximo 7 de noviembre, Florencia Peña cumplirá 50 años, una etapa bisagra en la vida de muchas personas que, incluso, puede generar dudas y reflexiones. En este sentido, la actriz habló con profundidad sobre este hito sin ningún tipo de prejuicio. “La gente piensa que soy grandota, pero soy chiquitita. Siempre digo que tengo piernas largas y torso corto. Soy coqueta y me gusta verme bien. Hay que abrazar las imperfecciones”, comenzó diciendo.

“¿Cómo te preparas para la llegada de los 50?”, le consultó Héctor Maugeri. “Estoy contenta. Miro para atrás y me siento plena. Me agarran de manera extraordinaria. Lo voy a festejar a lo grande, porque yo a la vida la celebro”, aseguró en el living de +Caras.

Florencia Peña con el emblema de +Caras

Además de mostrarse poco acomplejada por la edad y de hacer un balance favorable de la vida que construyó, reflexionó sobre esta etapa de su vida que está por transitar: “Empiezo a pensar en mi finitud, con suerte me quedan unos 30 power. El otro día la veía a Susana y ojalá llegue a los 80 como ella”.

“Para las mujeres no es fácil envejecer, los mandatos son complejos”, agregó, y admitió: “Yo me cuido sin ser una obsesiva. Como sano. Entendí que cuidar mi envase es cuidar mi espíritu, porque me tiene que acompañar”.

Florencia Peña en el living de Héctor Maugeri

En un emocionante cierre del reportaje, que podes revivir acá, el conductor de +Caras con un espejo en la mano, le pidió que lo tome, lo ubique frente a ella y le preguntó: “¿Qué le querés decir a esta mujer que va a cumplir 50 años?”. Estas fueron sus conmovedoras palabras: “Flor, te agradezco que siempre hayas sido una guerrera en busca de tus sueños, que te hayas levantado en cada caída. Que no hayas sucumbido ante lo que el afuera tenía para vos. Te agradezco que hayas elegido la maternidad como el camino más hermoso de tu vida. Te agradezco esta libertad y está felicidad que vivimos en la vida”.

MDP