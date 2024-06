Carlos Rottemberg fue el invitado para cerrar una nueva semana del segmento de entrevistas que se transmite por CARAS TV y Net TV de lunes a viernes. Esta noche, desde las 20:00 hs, el hombre de 67 años y su hijo dirán cuáles son las fórmulas del éxito para las obras.

Acompañado de Tomás, su socio y descendiente, respondieron las consultas de Héctor Maugeri, quien es un amplio conocedor del mundo del espectáculo. En primer lugar, el dueño de Multieatro se remontó hacia su infancia y con mucha nostalgia confesó que lo motivó a dedicarse de lleno a la producción teatral.

El director de la Revista CARAS propuso hablar de la anécdota en la que Carlos vislumbró cuál sería su futuro y la elección de lo que quería continuar una vez culminados los estudios secundarios. "Ví la primera escena de 'La novicia rebelde' y me puse a llorar. Dije: 'Quiero ser esto'", sostuvo al respecto.

"Mi papá cuando escuchó dijo: '¿Qué quiere ser? ¿Actor? ¿Director de cine? ¿Novicia?' Era exhibidor de cine, lo que después terminé siendo como empresario de teatro", complementó en cuanto a las sensaciones que generaron sobre él película y el comentario cómico de de su padre.

Carlos y Tomás Rottemberg.

Posteriormente, recordó el momento y el lugar exactos en donde se estrenó por primera vez la película: "Se estrenó en la calle Lavalle 777, en el cine". Y agregó: "Ese viernes que se estrenó no tenía ganas de ir. Llegar de Mataderos al Centro era lejos y la película duraba tres horas. Habíamos ido a la mañana al colegio".

Si bien fue remolón, terminó asistiendo a ver el estreno de 'La novicia rebelde'. "Mi mamá nos dice. 'Qué lastima, a la salida íbamos a comer pizza. Ella sabiendo que siempre fui gordo, lo dijo. Así que fui a verla por la pizza de muzzarella", contó Carlos y posteriormente profundizó en +CARAS: "Fue en 1965, tenía ocho años. Ahí decidí definitivamente a lo que me iba a dedicar. Esa escena definió mi futuro. En total, la ví 14 veces y el primer fin de semana tres veces".

Tras comentar qué lo inspiró a ser empresario teatral, fue el momento de entrar en escena de Tomás Rottemberg. Su hijo y socio dijo las cualidades que heredó de su padre, los valores que vienen de tradición familiar y qué es lo que une a ambos en la actualidad.

"Hay cosas de profesionalismo y ciertos pilares que son valiosos mantenerlos. Nos une en lo empresarial y como socios que somos", destacó en referencia a las cuestiones que van más allá de la relación sanguínea que mantienen. Además, pudo brindar algunos de sus conocimientos sobre cómo determinar una obra será un éxito: "A veces un espectáculo con una expectativa mediana es un éxito. Después hay algo interno que te tiene que pasar".

Está más que en evidencia que es hijo de Carlos Rottemberg y no solamente es por lo físico que está a simple vista. Su progenitor, que lleva 50 años de rotundos éxitos, le respondió a Héctor Maugeri: "Puse en escena 1008 obras en 50 años, unas 20 por año".

Como un conocedor de la materia, tiene que supervisar todo y hay cosas que lograron impactarlo. En este marco, subrayó: "Siempre doy el mismo ejemplo. A mi me impactó, el 1 de enero de 1986, el estreno de 'Made in Lanús' con Luis Brandoni, Martha Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras".

Carlos Rottemberg y Héctor Maugeri.

Por otro lado, Rottemberg mayor dejó en claro que no solamente les importa producir, sino que también el resultado y la opinión de las personas: "Sin eufemismos, nosotros somos empresarios. Por lo tanto, no me quiero quedar con eso de: 'Es la gran obra'. Se tiene que dar una gran obra y que vaya la gente".

Y agregó: "Cuando se producen las dos cosas es bingo. Esa versión a dos años (Made in Lanús) de la vuelta de la democracia, sumado a que terminó de ser un gran éxito lo llamo bingo".

Carlos Rottemberg y el porcentaje de películas de Hollywood que funcionan

Acompañado de su hijo y Héctor Maugeri, el empresario teatral brindó toda su sabiduría y dio muestras de su habilidad para detectar qué y no un éxito y lo que le importa con cada producto que saca al teatro. La recepción de las personas que pagan una entrada sin duda que es más que importante.

Hace 50 años que Carlos Rottemberg es un hombre más que instruido y capacitado en la materia cinematográfica y teatral. 'La novicia rebelde' fue aquello que lo cautivó y lo hizo decidir por tomar el camino del que hoy también Tomás, su descendiente, comparte y lo hace su socio.

Teniendo en cuenta todo esto, resaltó que puede saberse qué será exitoso o no en la industria norteamericana en +CARAS: "Se sabe que de los musicales de Broadway hay siete u ocho los que funcionan y los otros no". Luego, concluyó revelando una verdad en +CARAS: "Lo que pasa es que lo que no funciona, se esconde debajo de la alfombra. Lo que no funciona, termina rápido porque es un fracaso".

BL