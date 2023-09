La semana pasada, mientras hablaban sobre el fallecimiento de Silvina Luna en "Polémica en el Bar", Chiche Gelblung realizó un comentario sobre el físico de Pamela Sosa que no fue bien recibido en las redes sociales. Este martes 12 de septiembre, fue Mariana Brey quien decidió hablar sobre la polémica frase que utilizó su colega.

"Vamos a ser sinceros... Pamela Sosa antes de Lotocki no te digo que era un bagayo... peeeeroooo.... ella quedó bárbara después de que la agarró Lotocki. Incluso ella fue su carta de presentación, Lotocki hizo un milagro ahí", fue lo que dijo Chiche mientras la conductora y sus compañeros se reían.

Imagen reciente de Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

Pero eso no fue todo, ya que después Gelblung agregó sin filtro: "Sosa sobreactúa mucho, como por ejemplo en la casa de Lotocki. Quizás quiera lavar un poco su imagen después de llevar a algunos famosos a atenderse con el doctor. No nos olvidemos que en Chile, ella era conocida antes que él, y que fue ella la que le abrió esa puerta, donde ganó mucho dinero".

En un reciente móvil con Socios del Espectáculo, Chiche Gelblung decidió pedir perdón "si la palabra bagayo les resultó ofensiva", sin embargo, Mariana Brey no consideró que la disculpa fuera suficiente.

¿Qué dijo Mariana Brey sobre los dichos de Chiche Gelblung?

En el ciclo de ElTrece, la panelista le pidió la palabra a los conductores para afirmar que "así como Chiche no tiene problema ni empacho en decir que Pamela Sosa es un bagayo, yo tampoco lo voy a tener para decir que Chiche está gagá, que no está nada deconstruido y que cosas como las que dijo él ya no van más. Vivimos otro tiempo, y si antes se lo aceptaban está mal, está muy mal".

Mariana Brey aclaró que no tiene nada en contra de Chiche Gelblung: "No tengo nada contra el señor, pero bagayo es una cosa, parte de un equipaje, y él no puede tratar así a una persona, le guste o no le guste". Por último, la panelista remarcó que "lo que dijo Chiche está mal, pero lo que más pena me dio fue la actitud de la mesa. Me dio pena que todos se rieron, todos le festejaron la barbaridad que dijo".

J.C.C