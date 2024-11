En una nueva entrega de +Caras por Caras TV, Héctor Maugeri recibió al icónico periodista Samuel “Chiche” Gelblung, quien habló de los aspectos más personales de su vida amorosa. Con anécdotas llenas de humor y confesiones inéditas, el histórico conductor abordó los rumores sobre sus romances con Graciela Alfano y Marcela Tinayre, además de reflexionar sobre su relación con Cristina Seoane.

El periodista está casado hace 47 años con Cristina Seoane, ex modelo, con quien tiene tres hijos y siete nietos. Su historia de amor comenzó en la redacción de la Revista Gente, donde él era el director y ella trabajaba como productora de fotografía. Sin embargo, antes de formalizar su relación, el periodista admitió haber tenido otras relaciones en paralelo dentro del ámbito laboral.

Al respecto, Héctor Maugeri le preguntó con picardía: “¿Fuiste mujeriego antes de casarte con Cristina?”. Con su humor característico, Gelblung esquivó inicialmente la pregunta, pero terminó confesando: “No viene al caso eso, pero sí lo fui”. Entre risas, agregó: “Me gustaban, era pícaro”, refiriéndose a las relaciones que mantuvo durante su etapa en la emblemática revista.

Chiche Gelblung aclara el supuesto affaire con Marcela Tinayre

Aprovechando la ocasión, el conductor de +Caras le consultó por los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Marcela Tinayre, la hija de la madrina de Caras TV, Mirtha Legrand, del que siempre se habló vox populi. “Nosotros siempre fuimos amigos, ni amantes ni nada por el estilo”, aseguró en el living de +Caras.

Asimismo, otro de los rumores que circuló fue que el conductor de Crónica TV dejó plantada a la vedette Graciela Alfano en un viaje al que iban a ir juntos a Río de Janeiro, Brasil. “Íbamos a ir a Madrid porque habíamos ganado un concurso en Mau Mau, un pasaje para ella y otro para mi. No la dejé plantada, lo que pasó fue que en ese momento me tenía que ir de la Argentina y yo utilicé mi pasaje para llevar a una niñera, tenía un chico de dos años y una bebe que recién había nacido”, explicó.

Además, explicó que la necesidad de dejar el país surgió debido a una amenaza: “Me pusieron una bomba y me tenía que ir de Argentina, no la deje plantada”. Entre risas agregó: “Está a tiempo de vivir un romance conmigo todavía”, haciendo reír a todo el estudio con su natural humor.

Momento Megacistin

Además compartió detalles de su sólida relación de casi 50 años con Cristina Seoane, su esposa y madre de sus tres hijos. En un segmento especial de la entrevista, Héctor Maugeri hizo la pregunta Megacistin: “¿Qué te impulsó a enamorarte de Cristina Seoane?”. “Debe ser mérito de ella y mío. Básicamente, tenía ganas de formar una familia, estuve a punto de adoptar”, recordó en el living de +Caras.

Con total sinceridad, Chiche Gelblung destacó: “Todavía está buena Cristina. Construimos una historia familiar y seguimos como el primer día que nos conocimos: con atracción a flor de piel”.

Y agregó: “A mi me sigue calentando como el primer día, sino no podíamos estar juntos. No podría estar con una persona que no me atraiga físicamente, independientemente de sus otras cualidades, no podría mantenerlo”.