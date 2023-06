Graciela Alfano debió afrontar una dura realidad y adaptarse a las complicaciones que la vida le fue presentando en cuanto a su salud. Hace aproximadamente un año, la figura fue diagnosticada con cáncer. No mucho tiempo después se le encontró otro y apenas semanas atrás contrajo Covid.

Es por ello que en Mañanísima hablaron del complicado momento de Graciela Alfano y decidieron preguntarle por su estado anímico frente a esto. “Yo acabo de salir de un covid, hace tres semanas, estoy todavía con un poco de resfrío”, comenzó explicando la mediática, mostrándose fuerte a pesar de las adversidades.

“Yo el año pasado tuve dos cánceres. Me operaron el primero en septiembre, me sacaron el riñón, con un cáncer de 9 centímetros. Y el 1 de noviembre, la tiroides, por la encía, con otro tumor bastante importante”, agregó Graciela Alfano, explicando por qué su caso de Covid era aún más riesgoso de lo normal.

La conductora del programa, Carmen Barbieri, se interesó por la historia de Graciela Alfano y le consultó por los procedimientos a los que se sometió, indagando en la posibilidad de quimioterapia o rayos. “No tuve que hacerme nada porque son quirúrgicos. Pero la pasé como el or..., porque son operaciones de cirguía mayor”, contestó.

Graciela Alfano y su visión de la vida, tras vencer el cáncer

Por su parte, Pampito notó que la mentalidad de Graciela Alfano había sido afectada claramente por todo lo que se le presentó en el camino. “Te escucho hablar distinto”, lanzó, agregando: “Después de haber pasado por ese cáncer, ¿te cambió mucho la cabeza, la actitud?”.

“Totalmente, empecé a pensar en términos, por ejemplo, el cuerpo no como la belleza o lo que ve el otro, sino en términos de salud”, respondió sin dudarlo, abriendo lugar a una gran reflexión sobre la vida. Sobre su paso por la enfermedad, Graciela Alfano aseguró: “Se siente una como vergüenza, ‘soy una víctima’. No, las células cancerígenas, según me contaron los médicos, las tenemos todos. El cáncer no es una vergüenza, es una enfermedad, y le puede dar a cualquiera... La vida es vida hasta el último momento, entonces nada de caerse. La vida la seguimos viviendo, con energía, con fuerza, con ganas”.

El diagnóstico de cáncer de Graciela Alfano sacudió su vida de un momento para el otro, y desde ese entonces comenzó a ver las cosas de otro modo. La figura decidió compartir su cambio con Carmen Barbieri y expresó: “Yo antes era muy egoísta. En ese egoísmo, uno cree que hace cosas por otros, pero no hace. Entonces, a mí me ha ayudado a cambiar, y tratar, todos los días, de ver cuántas cosas puedo hacer por otros, para que les vaya mejor... genuinamente, porque tengo ganas”.

Para finalizar con su reflexión, Estefi Berardi indagó en las primeras reacciones que tuvo Graciela Alfano al enterarse de su complicado cuadro de salud. “Lo que sentí primero es un cagazo... ‘Me estoy muriendo, ¿cómo un tumor de 9 centímetros en el riñón que ni siquiera lo veo? Estoy perfecta’. Por eso lo llaman el asesino silencioso. ‘Yo me muero, no estoy preparada’, nadie está preparado”, comenzó recordando.

Luego, explicó que transicionó hacia otro sentimiento. “El enojo me vino y me la agarré con el médico, porque dije ‘al final, ¿para qué tanto esfuerzo? Hubiera morfado lo que sea, hago lo que sea, no me esfuerzo, no hago ejercicio, ¿por qué a mí?’. Pasás por todas las emociones, pero las emociones tienen una cosa muy buena, que es que pasan. Me enojé conmigo, con Dios, con el universo... hasta que entendí”, concluyó Graciela Alfano.

