Claudia Lapacó reveló el escándalo con Antonio Gasalla: “Me gritó ‘¡te vas!’ en pleno escenario”

Claudia Lapacó, una de las actrices más prestigiosas del teatro argentino, rompió el silencio sobre el conflictivo episodio que vivió con Antonio Gasalla en 2015, cuando compartían escenario en la exitosa obra Más respeto que soy tu madre 2.

Durante su reciente paso por +CARAS (CARAS TV), el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri, la actriz recordó el día en que el capocómico la echó en plena función: “Yo no me di cuenta que él estaba tan mal, que él estaba enfermo. Y un día empezó a gritarme en el escenario: ‘Te vas y te vas’. ¡En el escenario!”.

Claudia Lapacó y Antonio Gasalla en la obra de teatro Más respeto que soy tu madre.

En un primer momento, Lapacó pensó que se trataba de una improvisación actoral. “Dije: ‘No, yo no me voy a nada’. Pero él me lo decía de verdad. Entonces llamé al productor y le dije: ‘¿Qué está pasando?’. Y al rato, Antonio juntó todas sus cosas del camarín y se fue. Así terminó todo”.

El episodio marcó el final de una larga relación profesional que había comenzado décadas atrás. Claudia y Antonio se conocieron en 1971 durante la emblemática obra Nosotros tres, junto a Carlos Perciavalle. “Cuando yo lo conocí era tan divino. Me hizo ropa cosida por él, dos vestidos. Era adorable, era divino”, recordó con nostalgia.

Claudia Lapacó y Antonio Gasalla en "El Maipo es Maipo y Gasalla es Gasalla" (Teatro Maipo, 1979).

Gasalla, que falleció el pasado 18 de marzo de 2025 a los 84 años, dejó un legado imborrable en la historia del humor argentino. Lapacó lamentó profundamente lo sucedido, pero reconoció que en ese momento no pudo entender lo que estaba viviendo. “Era raro. Ese día que me gritó ‘te vas y no te quiero ver más’, me di cuenta que lo decía en serio. Pero nunca entendí por qué. Hoy sé que es porque él no estaba bien de la cabeza. Pobrecito. Un talento tan enorme”.

La emotiva revelación de Claudia Lapacó en +CARAS arroja nueva luz sobre el final de su vínculo con Antonio Gasalla. Más allá del escándalo, la actriz eligió recordar al artista que admiró desde sus comienzos y honrar su talento, a pesar de las heridas que dejó aquel inesperado desenlace sobre el escenario.