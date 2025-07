"Yo lo amé siempre": Claudia Lapacó recordó su historia de amor y separación de Rodolfo Bebán

Durante la década del sesenta, Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán fueron la pareja del momento. Unidos por el amor más espontáneo y separados por las heridas de la infidelidad, su historia dejó huella en el mundo del espectáculo argentino. Hoy, con 85 años, la reconocida actriz recuerda aquel vínculo con respeto, nostalgia y amor, en una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +CARAS (CARAS TV).

Hija de padre ruso y madre francesa, Claudia Lapacó consolidó una carrera artística admirable que abarca casi 67 años de trayectoria. Su talento se desplegó en los escenarios más importantes del país con obras como El zoo de cristal, Filomena Marturano, Madre Coraje y La nona, entre muchas otras. También brilló en comedias musicales como La jaula de las locas y Las mil y una noches, sin dejar de lado sus recordadas actuaciones en televisión, en tiras como El amor tiene cara de mujer, Resistiré, Floricienta o Graduados.

Claudia Lapacó.

La historia de amor de Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán

En los albores de su carrera conoció al joven actor Rodolfo Bebán, mucho antes de que se convirtiera en la estrella aclamada por el público. El actor y director, que falleció en 2022 a sus 84 años, dejó una huella imborrable en la cultura nacional. Gracias a su talento excepcional y su belleza, fue uno de los intérpretes más importantes en cine, teatro y televisión durante las décadas del 70 y 80.

Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán.

“Nos conocimos cuando yo estaba ensayando una obra en el Teatro Sarmiento. Un compañero invitó a Rodolfo, y cuando lo vi fue amor a primera vista. A la quinta cuadra de caminar hacia mi casa, él apareció a mi lado. Así empezó nuestra relación”, recordó con ternura.

Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán junto a sus hijos: Rodrigo y Diego.

A poco de comenzar el romance, la artista recibió una beca para estudiar actuación, idiomas y danza en París. Aunque la propuesta duraba diez meses, decidió extender su estadía. La distancia afectó la relación: “Entonces él me escribió que nuestra relación terminaba ahí”, contó. Sin embargo, el destino los volvió a unir: “Al año y medio nos reencontramos y fue como siempre. A los seis meses nos casamos y tuvimos nuestros dos hijos maravillosos, Rodrigo y Diego”.

La escandalosa separación de Claudia Lapacó de Rodolfo Bebán

Con el tiempo, la figura pública de Rodolfo Bebán creció, y con ello también llegaron los rumores de infidelidad. Claudia eligió no escuchar: “Yo lo amé siempre. No quise creer en todas las historias que venían a contarme”, confesó. Pero la separación llegó el día en que su hijo mayor lloró porque su padre no estuvo presente en el acto del fin de preescolar. “Le dije que lo íbamos a buscar a ATC, donde supuestamente trabajaba. Llegué con mis dos chiquitos de la mano y el portero me dijo: ‘Hace seis meses que no viene acá’”, relató con crudeza.

Esa misma noche, Lapacó enfrentó a Bebán. “Llegó a la una de la mañana. Me dijo: ‘Estoy cansado, vengo de trabajar’. Le respondí: ‘No venís de trabajar. Andate’. Y así fue nuestra separación. Muy fuerte. No sé si tenía otra familia, tenía otro departamento”.

Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán durante varios años fueron la pareja del momento.

A pesar del dolor, la actriz no guarda rencores. “No importa, porque no lamento los seis años y medio que viví con él. Yo lo amé locamente”, concluyó.

De esta forma, lejos de anclarse en el pasado, Claudia Lapacó recordó en +CARAS su historia de amor con Rodolfo Bebán. Sin negar el dolor, la actriz elige quedarse con el romance vivido, destacando todo lo que ese vínculo le dejó: dos hijos y una historia que, a pesar de su final, tuvo momentos inolvidables.