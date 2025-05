En una nueva emisión de +Caras, el ciclo de entrevistas íntimas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV, la cantactriz Luciana “Lula” Rosenthal recordó su vínculo con Antonio Gasalla, el gran capocómico que falleció el pasado 18 de marzo de 2025 a los 84 años, dejando un legado irremplazable en la historia del humor argentino. Emocionada y con su característico humor, Lula compartió cómo fue que Gasalla la eligió para formar parte de su última obra teatral y cómo vivió de cerca los primeros signos de su enfermedad.

Lula Rosenthal en +Caras.

Hija de artistas, Lula creció rodeada de música y escenarios. Con solo 31 años, ya acumula una prolífica carrera que incluye participaciones en comedias musicales, programas de televisión y realitys musicales como Operación Triunfo, donde salió ganadora, y Cantando por un Sueño, siendo finalista junto a Miguel Ángel Rodríguez. Además de haber cantado junto a grandes artistas, en el último tiempo, brilló en Mamma Mia junto a un elenco de lujo. Pero uno de los momentos más inolvidables de su carrera fue ser convocada por el icónico humorista para su show Gasalla en 2019.

Lula Rosenthal contó cómo fue que Antonio Gasalla la convocó para su última obra

“El vino a ver La desgracia y cuando salgo me dice: ‘Ah, pero sos linda vos. Yo quiero trabajar con vos’”, relató Lula, entre risas. “Y con una falta de respeto muy linda, yo le dije: ‘¿Vos me estás jodiendo? ¡Yo quiero trabajar con vos!’. ‘Bueno’, me dijo, como si hubiéramos firmado un contrato. Fue un momento muy fuerte”.

Gasalla vio en Lula un talento en ascenso y no dudó en sumarla a su espectáculo, en el que también participaron Marcelo Polino, Maximiliano de la Cruz y Pepe Ochoa. La obra, que se presentó en Mar del Plata, fue la última gran aparición del humorista sobre el escenario, donde revivía sus personajes más icónicos a través de monólogos y sketches.

La joven y talentosa Lula Rosenthal formó parte del elenco de la última obra de Antonio Gasalla.

Pero lo que pocos sabían es que, en esos años, Gasalla ya comenzaba a transitar los primeros síntomas del Alzheimer. Lula recordó con ternura cómo lo acompañaron en ese proceso: “Se acompañó un montón, con muchísimo amor. Teníamos ensayos con él donde nos volvía a dar los libretos o a contar las escenas. Todos con amor. Fingimos demencia, como se dice ahora”.

Y aunque durante los ensayos los olvidos se volvían más notorios, en el escenario la magia seguía intacta. “No sucedía en el escenario, eso fue increíble. A veces pasaba en los ensayos. Me di cuenta después de un par de ensayos de su enfermedad, porque ya tenía varios guiones de una escena”, recordó.

Lula Rosenthal y Antonio Gasalla.

Lula destacó que Antonio también era consciente de lo que le pasaba, y que el elenco entero lo cuidó con mucho cariño: “Él se daba cuenta también. Pero le dábamos mucho amor, lo recontra cuidamos”.

Aquel gesto de Antonio Gasalla al elegirla marcó a fuego la carrera de Lula Rosenthal, quien hoy honra esa memoria con gratitud y respeto. Un legado que la impulsa, y un maestro que vivirá por siempre en el corazón del espectáculo argentino.