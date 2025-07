“Nunca fui consciente de ser una sex symbol”: la confesión de Claudia Lapacó sobre su carrera

En una nueva entrega de +CARAS (Caras TV), Claudia Lapacó se animó a repasar seis décadas de trayectoria con la lucidez, el humor y la profundidad que la caracterizan. A sus 85 años, la actriz confesó que nunca se sintió un símbolo sexual, a pesar de haber protagonizado espectáculos en los que mostraba su cuerpo y generaba admiración.

Hija de madre francesa y padre ruso, Claudia Lapacó construyó una carrera artística admirable que abarca más de 67 años en cine, televisión y teatro. Su talento la llevó a convertirse en una de las figuras más versátiles y queridas del espectáculo argentino.

Claudia Lapacó en Teatro de Revista (1971).

La inicios de Claudia Lapacó en el Café Concert

Uno de los momentos que marcó un antes y un después en su carrera fue su participación en Nosotros tres, un espectáculo de Café Concert creado por Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla en 1971. “Fue extraordinario. Porque vi el talento y además que hacían algo que no se hacía acá”, recordó. Y agregó: “Yo no me asusté de pasar del Teatro Astral a un lugar donde entraban solo 120 personas”.

Claudia Lapacó y Antonio Gasalla en "El Maipo es Maipo y Gasalla es Gasalla" (Teatro Maipo, 1979).

Allí, Claudia se consolidó como una artista completa y también como vedette, en una época donde la sensualidad sobre el escenario era parte del atractivo del género. Sin embargo, ella nunca se sintió cómoda con ese lugar impuesto. “Velasco me decía ‘Vos con el cuerpo que tenés, lo tenés que mostrar’. Y lo primero que hice fue Ódienme o quiéranme, pero aplaudanme, un espectáculo de Café Concert que escribí yo. Al final, salía en bikini”, contó entre risas.

Durante la charla con Héctor Maugeri, mientras en pantalla se proyectaban imágenes suyas de aquella época, Lapacó reaccionó con humor: “No quiero ver esto. No queda nada. O queda todo triple, ¿para qué lo vamos a ver?”.

Claudia Lapacó.

Cuando Maugeri le preguntó si alguna vez disfrutó de ser vista como una sex symbol, la actriz fue categórica: “No, no, no, nunca fui consciente de eso. En el teatro me encantaba hacerlo y todo, pero solo quedaba en eso. Nunca fui de vestirme provocativa, ni de usar escotes, ni nada. Nunca me interesó esa parte. Y en el escenario, casi desnuda”.

Claudia Lapacó, con más de seis décadas de trayectoria, es un ícono del teatro argentino que supo brillar como vedette sin asumir jamás el rol de sex symbol. Su testimonio en +CARAS revela una mirada lúcida sobre el paso del tiempo, la sensualidad en escena y el valor de una carrera construida con talento, pasión y autenticidad.