Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán vivieron una historia digna de película: amor a primera vista, éxitos compartidos, una separación abrupta y 40 años de silencio. En +CARAS (CARAS TV), la actriz abrió su corazón para contar cómo fue aquel reencuentro inesperado y reveló los motivos que la llevaron a aceptar trabajar con el padre de sus hijos, tras una separación marcada por el dolor.

Durante la década del sesenta, Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán fueron la pareja del momento. Ella ya era una actriz reconocida; él, un galán en ascenso. El flechazo fue inmediato: se conocieron en el Teatro Sarmiento y, tras el regreso de ella de París, se casaron a los pocos meses. Fueron padres de Rodrigo y Diego, y estuvieron juntos algo más de seis años. “Yo lo amé siempre. No quise creer en todas las historias que venían a contarme”, confesó Lapacó, aludiendo a los rumores de infidelidad que prefería ignorar.

Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán junto a sus hijos: Rodrigo y Diego.

La separación llegó de forma devastadora. El día que su hijo mayor lloró porque su padre no fue al acto de fin de preescolar, Claudia tomó una decisión. “Le dije que lo íbamos a buscar a ATC, donde supuestamente trabajaba”, relató. “Llegué con mis dos chiquitos de la mano y el portero me dijo: ‘Hace seis meses que no viene acá’”. Esa misma noche, enfrentó a Bebán: “Llegó a la una de la mañana. Me dijo: ‘Estoy cansado, vengo de trabajar’. Le respondí: ‘No venís de trabajar. Andate’. Y así fue nuestra separación. Muy fuerte. No sé si tenía otra familia, tenía otro departamento”.

El reencuentro de Cladia Lapacó y Rodolfo Bebán tras cuarenta años

A pesar de los hijos en común, Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán estuvieron 40 años sin contacto. “Él no quiso nunca ni celebrar un cumpleaños junto a sus hijos donde yo estuviera”, reveló. Tampoco compartieron navidades ni reuniones familiares. “Era muy difícil con él”, explicó. Incluso confesó que nunca conoció el campo donde Bebán llevaba a los chicos: “Ellos venían y tiraban los bolsos… no estaban contentos. Él no se ocupaba de ellos”.

El reencuentro llegó recién en 2011, cuando fueron convocados para compartir escenario en la obra Filosofía de vida, junto a Alfredo Alcón. “Lo primero que dije fue: ‘¿Le dijeron a él? ¿Está de acuerdo?’”, recordó Lapacó.

Claudia Lapacó, Rodolfo Bebán y Alfredo Alcón.

Acto seguido, completó: “Cuando me tocó entrar, él vino y me saludó como el mejor compañero: ‘¿Cómo te va, Claudia?’. Me dio un beso en la mejilla y seguimos. Nunca tuve un problema con él”, recordó. Incluso, en varias oportunidades, lo llevaba en auto a su casa: “Él ya no manejaba y me decía: ‘¿Me llevás?’ Y yo le decía: ‘Sí, cómo no’”.

Claudia Lapacó reveló por qué aceptó trabajar con Rodolfo Bebán después de décadas sin hablarse.

Cuando Héctor Maugeri le preguntó por qué aceptó trabajar con él después de tantos años y tanto dolor, su respuesta fue tan serena como contundente: “Yo siempre lo admiré como actor. Fue mi marido, lo quise tanto. ¿Qué tiene que ver? Si no fui la única mujer, ¿por qué me voy a enojar tanto?”.

Claudia Lapacó y Rodolfo Bebán compartieron una historia marcada por el amor, el desengaño y el silencio. Pero la actriz eligió el amor por sobre el rencor. “No lamento los seis años y medio que viví con él. Yo lo amé locamente”, dijo.