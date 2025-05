Fabián Mazzei fue el invitado especial de una nueva edición de +Caras, el programa de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV. Con su habitual perfil bajo, el actor sorprendió al abrir su corazón y compartir, por primera vez, su versión del inicio de la historia de amor con Araceli González, con quien lleva 17 años de relación, doce de ellos como marido y mujer.

Así nació la historia de amor de Fabián Mazzei y Araceli González

Hasta ahora, los detalles de ese vínculo habían sido contados por Araceli, pero en esta oportunidad fue Fabián quien decidió revelar cómo comenzó todo. “Ella me gustaba desde La Banda del Golden Rocket. Nos cruzamos un día en un pasillo y me dijo: ‘Hola, Fabián’. Yo pensé: ‘¿De dónde me conoce?’”, recordó con una sonrisa.

Acto seguido, reveló que la empresaria de cosméticos ya le había echado el ojo. Por su parte, si bien siempre le había gustado, confesó que cuando la volvió a ver en un casting, algo cambió por completo. “Además de linda, es fresca y tiene un encanto especial”, aseguró.

Fabián Mazzei sobre Araceli González: “Además de linda, tiene un encanto especial”

El actor no escatimó elogios hacia su pareja. “Araceli es muy linda, pero además de eso tiene una belleza especial. Ara tiene algo adentro que la belleza la supera”, expresó, dejando ver la admiración que siente por ella.

El primer beso de Fabián Mazzei y Araceli González

Uno de los momentos más conmovedores y divertidos de la entrevista fue cuando el actor recordó cómo fue el primer beso con su actual esposa. “Fue en un quincho, donde hicimos una reunión. Yo esperaba que se fueran todos y no se iban. Estaban todos dando vueltas, hasta que se hicieron las tres de la mañana”, contó entre risas.

Fabián Mazzei y Araceli González conformaron una de las parejas más queridas del espectáculo argentino.

En ese momento, Héctor Maugeri interrumpió para dar la versión de la actriz, quien asegura que fue ella quien tomó la iniciativa. Con picardía, Fabián desmintió esa versión y confesó haber inventado una historia para animarse a besarla. “Yo inventé un cuento y ella lo creyó. Ni bien volví a Argentina, empecé a averiguar si estaba en pareja. Hablé con alguien cercana a ella”, compartió.

Fabián Mazzei recordó cómo nació la historia de amor con Araceli González, su esposa.

Para cerrar la anécdota, expresó: “Ese beso fue inolvidable. Hasta hoy nos acordamos de ese momento. Era la tercera vez que nos veíamos y siempre estábamos con gente. Pero ese día fue distinto. Se unieron los planetas, como dicen, y fue maravilloso”.

Hoy, Fabián Mazzei y Araceli González son una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo argentino. Y aunque su historia tiene elementos dignos de una ficción, fue construida con tiempo, amor y mucha complicidad.