En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras, Araceli González repasó su carrera, su vida personal y su relación con Adrián Suar, con quien formó una de las parejas más icónicas del espectáculo argentino. Además, la actriz abrió su corazón al recordar a su madre, Rosa Monteferrario, quien falleció tras una lucha de tres años contra el lupus.

Araceli y Adrián fueron de esas parejas de famosos soñadas, que transformaron en realidad eso que el público veía en la ficción. Se conocieron en 1991 durante las grabaciones de La banda del Golden Rocket, se casaron en 1997 y se divorciaron en 2004. “Fue un vértigo grande. Éramos dos personajes muy fuertes, y yo arrastraba una impronta importante como modelo. Cuando llegué a La Banda, ya tenía un nombre y un apellido; era una época donde las modelos también eran celebridades. La fusión de ambos fue de mucha potencia y crecimiento laboral”.

Sin embargo, la actriz destacó las dificultades que siguieron al éxito. “La gente no sabe que después de un proyecto exitoso viene un abismo. Se apagan las luces y hay que ver cómo seguir”.

Araceli González en +Caras.

También reveló que, durante su relación, ambos enfrentaban presentes laborales dispares, y que ella apoyó económicamente a Adrián Suar para fundar la productora Polka. “Tuve la suerte de que me contrataran para protagonizar una novela en Canal 13 durante tres años. Pero a Adrián, en ese momento, no lo estaban contratando. Él se tuvo que reinventar. Ahí fue cuando surge el aporte que hubo”.

En este contexto, Araceli reflexionó sobre el significado de dar y compartir: “No entiendo cómo la gente se aferra tanto a amarrocar. De mi mamá me quedan los viajes, las risas, su felicidad. Yo la pienso así, con los recuerdos más lindos, y eso me reconforta el alma. Yo ya les dije a mis hijos que no sé si les voy a dejar demasiado dinero porque lo voy a aprovechar todo, con ellos y con quienes lo necesiten”.

Araceli González y el recuerdo de su madre

En otro pasaje de la entrevista, desde la producción de +Caras compartieron un archivo en donde Rosa Monteferrario expresaba sus sentimientos por su hija. La actriz, entre lágrimas, afirmó: “Mi mamá dejó todo, yo siempre digo que ella me dejó su corazón, lo tengo adentro”.

La creadora de “G.ara”, su línea de cosméticos de lujo, agregó emocionada: “Era un ser increíble, era un ser que yo intenté darle calidad de vida, era merecedora. Yo creo que hoy estoy haciendo algo que me gusta que es G.ara, y en ese momento, más allá de que yo me divertía y la pasaba muy bien y era muy reconocida por lo que hacía, todo lo dice por ella”.

Araceli González junto a su madre e hija.

Asimismo la actriz destacó los recuerdos más memorables que le dejó su mamá en donde mencionó: “Todo bien hizo, la verdad que hay poco para juzgarle, fue todo maravilloso. Uno más allá de cómo pueda ser un hijo de uno hay algo que es base y de la base siempre vamos, volvemos, aterrizamos, descansamos y ella hizo muy buena base con nosotros. Una madre es un nido, es donde regresamos siempre”.

Además, destacó: “Hoy tengo un altar de mi mamá en casa, la tengo todos los días conmigo. Es lo más bello que me pasó en la vida, más allá de mis hijos”.

Por último, llegó el momento Megacistin donde Héctor Maugeri le consultó: “¿Qué es lo que te impulsa en la vida?”. Araceli González, respondió rápidamente: “Mis inquietudes”. Y agregó que sus intereses se conectan alrededor de su proyección de vida, su rol como empresaria y su deseo de convertirse en abuela. “Estoy analizando qué quiero para el resto de mi vida. Me encantaría ser abuela, fue una charla que recientemente tuve con Toto”, concluyó.