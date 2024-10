Cris Morena fue la invitada de honor en la última edición del ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri por Caras TV. Sentada en el living de +Caras, la icónica productora de tiras juveniles tuvo una emotiva y profunda conversación en la que recordó a su hija Romina Yan, quien falleció un 28 de septiembre de 2010.

El doloroso recuerdo de Romina Yan

El encuentro, caracterizado por su tono íntimo, tuvo un momento emotivo cuando el director de la Revista Caras compartió una cinta con las escenas más memorables de la carrera de Cris Morena. Al ver en las imágenes a Romina Yan, Cris no pudo contener las lágrimas y soltó: “Trato de ser muy fuerte, pero si no fuera tan vulnerable no podría ser tan creativa”.

Cris Morena emocionada al recordar a su hija en el living de +Caras.

Acto seguido, la exesposa de Gustavo Yankelevich, padre de Romina, agregó: “Lo que pasó con Romina fue en un segundo. Ella nació en un pujo, ¿sabías? Por eso siempre hablo de la respiración, porque en una inspiración y espiración te podés ir, es un segundo nada más”.

Además, la productora creadora de grandes series como "Floricienta", "Chiquititas" y "Rincón de luz" recordó con tristeza la rapidez con la que perdió a su hija: “Se fue en un segundo, fue así, de golpe, como los ángeles. Supongo que hacen eso”. Conmovida, expresó su deseo de partir de la misma manera: “Ojalá el universo me vaya de la misma forma, para encontrarnos en el mismo lugar”.

Cris Morena en los estudios de Caras TV.

Florecer a través de 'Aliados'

A pesar del inmenso dolor, la creadora de Casi Ángeles logró transformar su sufrimiento en algo positivo. Relató cómo, después de tres años sumida en la oscuridad, encontró una salida gracias a una experiencia reveladora que la llevó a crear la serie Aliados.

“Fue un antes y un después. Los primeros tres años fueron una nada, un desierto del alma y del corazón. Una sensación de soledad insoportable, de no poder seguir. Y de golpe llegó la epifanía de 'Aliados'”, compartió.

En este sentido, Cris Morena relató cómo mientras conducía por Avenida Libertador se topó con un cartel que decía Be free y se produjo una luz inmensa en su interior. “En ese momento, tuve la epifanía de Aliados. Paré el auto y empecé a escribir toda la letra. Ahí sentí que Romina era mi ser de luz, y que yo también estaba en esa luz”, concluyó, recordando la profunda conexión espiritual que mantiene con su hija.

MDP