Cris Morena reveló una dura historia que pasó con su mamá: "Tenía un problema mental muy grave"

Cris Morena es sinónimo de arte, de música, de talentos y de telenovelas. Sin embargo, detrás de ese nombre artístico se encuentra la verdadera mujer que, si bien mantiene vidas separadas entre la pública y la privada, en algún punto se entrelaza: en el de la creación.

Por primera vez, la empresaria mostró su lado más íntimo en una charla con un reconocido medio de comunicación, Infobae. Allí, relató los traumas que atravesó en su infancia con un designio familiar que la marcó.

Cris Morena reveló una dura historia qué pasó con su mamá

La modelo, productora, compositora y empresaria nació el 23 de agosto de 1956 en Buenos Aires bajo el nombre de María Cristina de Giácomi siendo hija de una madre socióloga y de un padre ingeniero.

Es la tercera de cuatro hermanos y en sus inicios estudió trabajo social pero tuvo que abandonar cuando llegó la dictadura a la Argentina. Sin embargo, su vida siempre estuvo rodeada de niños y utilizó todo su conocimiento y su empatía para contar historias.

Al pasar loa años, Cris Morena comprendió que su infancia le había brindado una valiosa enseñanza: “Yo quería ser totalmente diferente a lo era mi familia, que era maravillosa pero que tenía mucho delirio en la cabeza y yo necesitaba modificar eso para mi vida”. Entonces, develó un dato inédito “Mi mamá tenía un problema mental muy grave. Pero lo descubrimos cuando yo tenía catorce años”.

“Mi mamá era una mujer que se estaba recibiendo de socióloga. Mi papá era un ingeniero totalmente rígido y no sabía qué hacer. Fue muy duro” detalló la productora con ansias de revelar que el ingenio y el intelecto habían afectado las relaciones.

Así, continúo relatando “En mi familia había una descendencia de mujeres muy inteligentes y brillantes que habían vivido todo tipo de problemáticas. Mi bisabuela se suicidó, mi abuela fue lobotomizada y mi mamá tuvo un problema muy grave de salud mental”.

“Una mujer brillante, pero también su locura era brillante y esa locura brillante era un poco peligrosa. A lo largo de la vida, me di cuenta de que gracias a la disfuncionalidad de mi mamá me permitió revelarme contra ella y contra el mundo. Esa rebelión me salvó la vida. A veces las cosas que te hacen doler más son las que te salvan” agradeció la empresaria.

De esta manera, Cris Morena develó un dato inédito de su vida; un elemento que no pasa desapercibido ya que la ayudó a lograr una independencia emocional de su familia y generar su propia historia. La creación es la definición de Cris Morena, quien escribió su propia vida.

