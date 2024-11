Wanda Nara y L-Gante formaron una historia de unión que resuena en todos los fanáticos desde comienzos del 2022. Tras más de dos años de haber comenzado los rumores de romance, la modelo y el cantante no pueden alejarse de lo que sienten. Yanina Latorre había revelado varios detalles sobre lo mal que lo habrían pasado en su momento. Sin embargo, estos últimos días, decidieron olvidar el pasado y comenzar desde cero una relación.

Cronología de la historia de amor de Wanda Nara y L-Gante

"Todo comenzó en París 2022", había escrito Yanina Latorre, en su cuenta de Instagram. En ese momento, L-Gante se encontraba haciendo una gira por Europa, y Wanda Nara decidió ir a uno de sus conciertos, en el Club 15 de París junto a sus hijos, donde comenzó a tener contacto. Ya para ese entonces, la relación de la modelo con su esposo, Mauro Icardi, estaba sufriendo una dura crisis que pareció incrementarse cuando conoció al cantante. Entre ambos, vivieron varios intercambios por redes sociales, cosa que los usuarios lo notaron, y muchos medios afirmaron que por privado mantenían largas conversaciones.

En agosto de 2022, Wanda confirmó que estaba atravesando problemas en su relación con Icardi, lo que hizo que los fanáticos la vincularan con L-Gante. La razón más grande de esta separación fue el Wanda-Gate: según las versiones, el futbolista le habría sido infiel con María Eugenia ‘La China’ Suárez. Yanina Latorre afirmó que, en ese momento, Wanda Nara había apuntado contra varias botineras y quería exponer otras infidelidades en la que estaba metida la actriz. Sin embargo, la panelista no se prestó a esto. Mientras tanto, en septiembre, L-Gante la invitó a participar de un picante videoclip. "El último romántico" alimentó los rumores de un romance entre ambos, y de la definitiva separación con Mauro Icardi.

Entre fotos y videos en redes sociales, los usuarios comenzaron a notar una complicidad entre ambos. “La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos”, admitió el músico durante su paso por Almorzando con Mirtha Legrand. A finales del 2022, L-Gante confirmó que estaba soltero y disponible, y Wanda Nara anunció oficialmente que se había separado de Mauro Icardi. Este era el momento perfecto para comenzar una relación duradera. Pero, como en toda película de romance, siempre hay obstáculos que te impiden continuar.

En este caso, esas “trabas” habrían sido la madre de Wanda, Nora Colosimo, su hermana Zaira y su mejor amigo, Kennys Palacios. Ninguno de ellos estaba de acuerdo con esta relación, y se sumó una afirmación de la modelo donde apuntaba que Icardi “le puso a los hijos en contra”. El mismo Mauro se mostraba desesperado por recuperar a la conductora, a través de varios posteos en sus redes sociales. Por otro lado, L-Gante y ella eran evasivos a la pregunta sobre qué tipo de relación tenían, lo que provocó aún más el alejamiento de un noviazgo.

Este año, en Bake Off Famosos, Wanda Nara aseguró que hubo una traición por parte del cantante que hizo que ella se alejara por completo. “Una fotito que se sacó con una persona muy famosa. A mí me pareció una traición a la relación y nos dejamos de hablar”, había revelado la conductora. Lo que pudieron ver los fanáticos fue que, a comienzos del 2023, la modelo decidió intentar recomponer su relación con Mauro Icardi, y viajó a Turquía para poder formar una familia. En ese punto, el cantante sacó la canción “Llora como un arrepentido” con la China Suárez, con quien ella ya había dejado en claro que no tenía buena relación.

"Ella estaba en una dicotomía: el padre de sus hijos y la familia, o esta relación que le tira. Yo le creo, ella me dijo que lo intentó demasiado", contó Latorre en LAM. Fuera el que fuera el motivo, L-Gante y Wanda Nara se habían separado. En varios medios de comunicación, confirmaron que lo de ellos había sido un "touch and go" y que la amistad quedaba intacta. Pero, y a pesar de todo lo que había ocurrido, esto no sería para siempre.

A lo largo del 2023, los rumores de una reconciliación continuarían, pero nunca se cerrarían. En julio de ese año, se conoció que Nara atravesaba un difícil problema de salud, el cual terminó confirmándose que era leucemia. Todo comenzó a reaparecer, luego de que L-Gante visitara el estudio de Bake Off Famosos, en un día dedicado al amor. A todo esto, se sumó una nueva confirmación de crisis con Mauro Icardi. Casi como al comienzo de su relación, el cantante y la modelo decidieron volver a intentarlo, y lo oficializaron luego de un fuerte descargo de Wanda contra los tratos del futbolista.

En las últimas semanas, Wanda Nara y L-Gante no ocultaron el cariño que se tienen. Suben fotos juntos, disfrutaron de un viaje a Brasil con Jamaica, la hija del cantante, y compartieron un polémico vivo a los besos. Los fanáticos los acompañan en todo momento, mientras que Mauro Icardi regresa a la Argentina en medio de los rumores de un posible embarazo. Esta es una historia de amor convertida en telenovela. Ahora bien, ¿cuál será el final de esto?

A.E