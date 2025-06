Germán Palacios, uno de los actores más prestigiosos de Argentina, tuvo un vínculo único con Diego Maradona: fue el elegido por el astro del fútbol para personificarlo en una película. En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), el actor revivió aquel momento inolvidable y explicó por qué, pese al honor, decidió no aceptar el desafío.

Germán Palacios el elegido por Diego Maradona

La charla tomó un giro emotivo cuando Maugeri mostró una foto de ambos sonrientes. “¿Viste qué linda esa foto? La sonrisa de él…”, comentó Palacios, con admiración. La imagen fue captada durante los ensayos de la obra “ART”, donde el actor brilló por doce temporadas junto a Ricardo Darín. Maradona, invitado especial aquella noche, disfrutó del espectáculo y, años después, tendría un pedido inesperado para él.

Germán Palacios viendo la foto que tanto ama con Diego Maradona, su ídolo.

Germán Palacios recordó el pedido especial de Maradona

“Yo siempre lo cuento, a mí me pasó algo muy especial, que fue un gran halago”, comenzó Palacios. “Antes que se hiciera cualquier cosa audiovisual de la vida de Diego, él, un día en España, cuando estaba con Coppola, en una conferencia de prensa sobre una supuesta película que iban a hacer, dijo que quería que yo hiciera de él”, reveló.

El actor recordó el revuelo que generó aquella declaración: “Yo volvía a mi casa y había un revuelo bárbaro de gente llamando para contarme. Inmediatamente dije que me sentía muy halagado, pero que se olvidaran, porque no me sentía capaz de interpretar al más grande. Me parece algo inabordable. Jamás hubiera dicho que sí, como actor”, afirmó con convicción.

Germán Palacios en +Caras: "No me siento capaz de interpretar al más grande".

Aunque nunca llegó a encarnar a Maradona, Palacios no oculta su admiración por él. “¡Qué magia, ¿no?! Es un artista, cuánto nos regaló”, reflexionó sobre el Diez. Sin embargo, su humildad y respeto por la figura del futbolista lo llevaron a declinar el papel que, para muchos, hubiera sido un sueño.

Así, con una mezcla de admiración y orgullo, Germán Palacios compartió en +Caras que fue el elegido por Diego Maradona para personificarlo, una anécdota que lo une eternamente al ídolo popular. Una historia de halagos cruzados, talento y, sobre todo, de la autenticidad de un actor que prefirió rendirse ante la leyenda antes que intentar imitarla.