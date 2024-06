En la edición de este viernes de +CARAS, la invitada de lujo fue Sandra Mihanovich que estuvo junto a Héctor Maugeri, conductor del segmento. De lunes a viernes, desde las 20:00 hs, a través de la pantallas de CARAS TV y Net TV las celebridades realizan un recorrido por sus carreras.

Durante su niñez, su madre le cortó el pelo de una forma particular y muy corta que generó que sus compañeros de escuela la apoden como 'Virulana'. Frente a esto, el encargado de llevar adelante el ciclo de entrevistas le consultó si lo tomo de mala manera y respondió de manera negativa.

"Cuando tenía alrededor de 11 años, mi mamá me cortó el pelo. Cuando creció, los rulos iban para abajo", comenzó diciendo Sandra en relación a su aspecto, tras el corte de cabello que le realizó su progenitora.

Y agregó: "Pero una vez cortado creció y eso se convirtió en una mota, en una mota importante. Por eso el sobrenombre escolar fue 'Virulana'. No lo tomaba como bullying, me reía de eso. Me divertía mucho en el colegio".

Sandra Mihanovich.

Posteriormente, Maugeri interrogó si alguna vez se sintió diferente y la respuesta de la cantante fue: "Siempre me sentí diferente, pero no porque me hicieran bullying. Creo que me sentía diferente por el tema de la sexualidad".

Sandra Mihanovich y el motivo por el que comenzó terapia

Héctor Maugeri, conductor de +CARAS y director de la Revista CARAS, se encargó de agasajar y recibir a la prestigiosa cantante que ha sabido tocar rock, pop, baladas y jazz. En este caso, fue consultada por el apodo de 'Virulana' que le fue puesto durante su adolescencia.

A los 11 años, a Sandra Mihanovich su madre, Mónica Cahen D'Anvers, le recortó el cabello y se lo dejó muy corto. Este suceso generó que le coloquen un sobrenombre que la actriz supo llevar muy bien y con risas. Además, dejó en claro que la pasó muy bien el colegio y no sufrió bullying,

Susana Mihanovich.

De igual manera, reconoció que por lo que sí comenzó terapia es porque creyó estar 'enferma' debido a su elección sexual: "Pedí ir a terapia. Le dije a mamá: 'Quiero hacer terapia'. Ella conoció un gran psicoanalista y me hicieron un psicodiagnóstico que se hacía en esa época, creo que se sigue haciendo, y el resultado decía que sería bueno que haga terapia".

Por último, Sandra reveló que hizo sesiones hasta que se dio cuenta que no debía por su sexualidad: "Hice terapia hasta que planteé: 'Ah, entonces no estoy acá para no ser gay'. Y el psicoanalista me respondió: 'No, en principio está acá para tratar de ser feliz. Fue un alivio".

BL