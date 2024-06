Julieta Nair Calvo estuvo en +Caras y dialogó con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas que se transmite de lunes a viernes en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la conversación, la actriz contó cómo fueron los inicios de en la pantalla y cómo vivió el bullying.

Julieta Nair Calvo, de 35 años, ha logrado consolidarse como una actriz reconocida y de amplia trayectoria. Su carrera comenzó a temprana edad cuando la televisión despertó su interés por el mundo del espectáculo, definiendo así su vocación. “Estoy muy bendecida de haber descubierto mi pasión desde tan chiquita, porque nunca quise ser otra cosa que lo que soy”, afirma Julieta.

En las artes escénicas, Julieta es completa: canta y baila con la misma excelencia con la que compone cada uno de sus personajes. Actualmente, protagoniza junto a Nicolás Vázquez una de las comedias musicales más exitosas de la calle Corrientes, Tootsie.

Sentada en el living de +Caras, habló acerca de sus primeros pasos en el medio y contó cómo transitó aquella etapa, especialmente cómo repercutió en su vida la exposición. “Trabajo desde los 4 años y sufrí el típico bullying del que aparece en la tele, en la escuela. A los 13 años entré en Generación Pop, empecé a ser más popular y sentía unas miradas”, detalló Julieta.

La actriz y cantante explicó que es difícil sobrellevar la vibilidad mediática: “Tengo compañeros que trabajaron conmigo que, después de la sobreexposición del programa, no quisieron saber más nada, les agarró como una fobia”. Para Julieta, el apoyo de su familia fue fundamental. “Era feliz haciendo eso y por suerte siempre tuve la contención de mi familia”, reconoce.

Cómo se lleva con los haters

Julieta también reflexionó sobre las redes sociales y con los comentarios negativos que abundan en internet. “Agradezco que en ese momento no hayan estado las redes sociales porque la gente hoy es muy mala”, comentó, subrayando el costado oscuro de la web.

Cuando Maugeri le preguntó por qué cree que la gente es mala en las redes sociales, ella respondió: “En redes la gente es muy mala, por suerte mucho no me pasa. Pero veo comentarios, muchas veces de mujeres, que son mala leche. A mí me pasa que tengo cosas lindas, pero cuando aparece un comentario malo me pregunto por qué. Te metes en el perfil de la persona y no entendés”.

MDP