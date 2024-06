Sandra Mihanovich fue la invitada de este cierre de semana de +CARAS, programa que conduce el director de la Revista CARAS. Héctor Maugeri. A través de las pantallas de CARAS TV y Net TV de lunes a viernes, desde las 20:00 hs, los famosos son honrados.

La esposa de Marita no solamente tiene su vida como cantante, sino que también tiene una faceta actoral que pocos recuerdan cuándo, cómo y con quién comenzó. Es por esto que el conductor del segmento de entrevistas la invitó a ver pequeño tape de la publicidad realizada en 1976.

Allí, se podía ver a una joven Sandra y a un apuesto Julio Chávez publicitando a la marca de cigarrillos "Jockey". En el video, ella se encuentra cantando y tocando su guitarra, mientras que él está de viaje y en un momento llega para enfundarse en un abrazo.

"Esto fue en una casona de San Isidro y yo creo que él se fue posta a Brasil porque muestran imágenes de en serio de allá. Creo que es San Pablo", manifestó al respecto y con una sonrisa de por medio por recordar aquel spot.

Sandra Mihanovich.

Sandra Mihanovich y el particular look que tuvo en el spot con Julio Chávez

A lo largo de la entrevista que realizó Héctor Maugeri, conductor del segmento +CARAS y director de la Revista CARAS, la cantante hizo un hermoso recorrido por distintos momentos que la marcaron en su vida.

El ciclo de entrevistas, que se transmite por las pantallas de CARAS TV y Net TV, además repasar la historia de vida de las celebridades también busca honrarlas desde el amor. En este caso, tocó hablar de cuando Sandra Mihanovich era joven compartió la grabación de una publicidad con Julio Chávez.

La pareja de Marita tenía su forma personal o propia para peinarse y para este aviso publicitario se lo cambiaron. "En esa publicidad, cuando me peinaron me pusieron la raya al medio del pelo y yo no lo usaba así. Yo usaba al costado. Me peinaron de esa manera y así quedé para siempre.

