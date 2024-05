Elena Roger fue una de las nuevas invitadas del segmento de entrevistas perteneciente a la pantalla de CARAS TV y Net TV, y que tiene la conducción de Héctor Maugeri. Allí, la cantante respondió todas las consultas que el conductor le realizó ante una atmósfera agradable y llena de complicidad.

Como persona, se reconoce sencilla y dejó en claro que le gusta separar su rol como profesional de la mujer que es todos los días. "Me gusta dividir la artista de la mujer debajo del escenario. Soy simple, no me gusta maquillarme. No me maquillo para salir a comprar, no me gusta perder tiempo en mi estética, me pongo así nomás y salgo", sostuvo al respecto.

Siguiendo con la línea del no maquillarse, Elena confesó que comenzó a tomar conciencia de los actos, lo que hace y genera con eso el ser humano al mundo. "Empecé a tomar conciencia de lo que uno uso y sé la huella que dejamos en el planeta", deslizó en relación al cuidado del medio ambiente y la contaminación generada por las personas.

Y agregó: "¿Por qué tengo que usar máscara de pestañas para ser más linda? Si soy linda sin eso. Después lo tiro y eso genera basura. Algunos testean en animales. Se crean una gran cadena de situaciones". En este sentido, también reflexionó: "Si lo puedo evitar lo evito, soy más feliz".

Elena Roger en el estudio de +CARAS.

Elena Roger, una vida de simplezas y cero gustos lujosos

La prestigiosa artista y reconocida a nivel internacional por haber protagonizado 'Evita' de Andrew Lloyd Weber en Londres y en Nueva York, Inglaterra y Estados Unidos respectivamente, es una mujer que lleva la bandera de la conciencia ambiental y el cuidado del planeta Tierra. En +CARAS, habló de que no usa perfume y que no le gusta comprarse ropas en los centros comerciales.

"No me gusta comprar ropa, salir de shopping, usar perfume. Todos me quieren 'matar'", expresó, entre risas, Elena Roger en referencia a que tiene la necesidad de tanta ropa para su vida cotidiana y gustos caros. Luego, añadió en en consonancia a lo anterior: "Está en mi simpleza, no lo necesito".

Elena Roger.

A su vez, también recordó su vuelta de Inglaterra tras hacer de Eva María Duarte de Perón. "Cuando volví de Londres de hacer 'Evita', me costó muchísimo hacer entender a las revistas y a los programas de televisión que no me quería maquillar", confesó sobre su participación en los medios por su relevancia y por eso concluyó: "Era casi un problema".

