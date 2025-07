Juan Otero, el hijo de Flor Peña, se convirtió en una figura pública que crece con fuerza propia. Su autenticidad, su presencia en redes y su participación en distintos proyectos artísticos hicieron que muchos se interesaran no sólo por su estilo, sino también por su historia personal. En una entrevista, el joven de 16 años habló sinceramente sobre su proceso de autoconocimiento, el impacto que eso tuvo en su entorno y, en especial, en la relación con su padre, Mariano Otero.

Lejos de evitar los temas incómodos, Juan decidió compartir cómo fue el camino hacia la aceptación dentro de su propia familia, revelando que, en sus primeros pasos hacia la autoexpresión, no todo fue fácil. Sin embargo, también destacó la transformación de ese vínculo y cómo hoy, gracias al diálogo y al tiempo, lograron construir una relación más amorosa y genuina.

Flor Peña, Mariano, Juan y Tomás Otero

Juan Otero, el hijo de Flor Peña, reveló que a su papá le costó aceptarlo: "Pensaba que me dejaba influenciar por el entorno"

Con una madurez notable y el apoyo incondicional de su madre, Flor Peña, Juan Otero se animó a hablar de lo que fue, tal vez, uno de los momentos más desafiantes de su vida: el vínculo con su padre, Mariano Otero, a partir de su elección de mostrarse tal como es. “A él le re costó mi honestidad. Por ahí me pintaba las uñas, me maquillaba y hacía cosas que a él le resultaban lo peor del planeta. Sentía que eso que veía no era yo”, confesó, recordando las primeras veces que decidió expresarse libremente.

Juan también detalló que, en aquellos tiempos, su padre creía que su actitud no era auténtica. “Pensaba que me dejaba influenciar por el entorno, pero la verdad es que yo estaba empezando a elegir ser como realmente era”, afirmó con firmeza. Lejos de culparlo, el joven habló de la evolución que vivieron ambos, un proceso que no fue fácil pero que tuvo un factor fundamental: Flor Peña.

Mariano y Juan Otero

“Mi mamá fue la que intervino, hizo lo suyo desde el diálogo. Ella le decía que había que entenderme, ayudarme, acompañarme y papá de a poco, lo empezó a llevar mejor”, contó. La actriz, como en tantos otros momentos de su vida, jugó un papel clave para tender puentes desde el amor y la empatía. Sin embargo, hubo etapas duras. “Capaz iba a su casa y me miraba raro, como diciendo '¿trajiste cartera?'... todo era muy incómodo. Llegó un punto en el que no me quise exponer más y buscaba ir a su casa 'lo más normal' posible. Entre comillas. Pero bueno, con el tiempo lo aceptó”.

El relato de Juan también incluye un giro determinante en su forma de encarar la situación: “En determinado momento me dije a mí mismo que el que tenía que resolver su problema era él. Creo que si no me hubiera entendido, no tendríamos relación. Hoy por suerte le estamos dando forma a un vínculo lindo. Siento que caminamos juntos, que me acompaña y cuando hay algo que no le cierra, me lo dice y lo ayudo a entender”.

Juan y Mariano Otero

En un cierre que deja un mensaje poderoso, Juan Otero reflexionó sobre todo lo que atravesó con su padre y cómo eso impactó también en su propio crecimiento. Con el respaldo constante de Flor Peña y con una actitud tan honesta como valiente, el joven se muestra cada vez más firme en su identidad. Y hoy, con orgullo, puede decir que el vínculo con su papá también se construye desde la comprensión y el amor.

MVB