Emanero y su sueño más excéntrico: “Algún día me quiero comprar un DeLorean”

Durante una charla distendida con Héctor Maugeri en +CARAS (Caras TV), el referente del género urbano Federico Giannoni, conocido como Emanero, sorprendió con una confesión inesperada: uno de sus sueños más excéntricos es comprarse un DeLorean, el icónico auto de la saga “Volver al futuro”.

El rapero y cantante argentino de 37 años disfruta de un presente consagratorio. Con su gira titulada El Último Sinvergüenza Tour 2025, la cual comenzó en mayo, recorrió las ciudades más importantes de Argentina y llenó cada escenario en el que se presentó. Además, este próximo 2 de agosto se prepara para dar en Montevideo, Uruguay, el show más importante de su carrera, al menos en términos numéricos.

El sueño más excéntrico de Emanero

En ese sentido, tras recorrer los hitos más importantes de su carrera, Maugeri le consultó sin preámbulos qué le gustaría comprarse en el momento que reciba un cantidad de dinero importante. “Algún día me gustaría comprarme un DeLorean. Me parece un auto hermoso. Todo lo que tiene aspecto ochentoso y retrofuturista me encanta por naturaleza”, confesó el artista.

El DeLorean de Volver al futuro, el sueño más excéntrico de Emanero.

Aunque aclaró que no lo usaría como réplica exacta del famoso vehículo de la película, sí buscaría adquirir el modelo original. “Se vende, pero no con todo eso. Se vende el modelo original antes de ponerle todas las cositas, que es el que me gusta a mí. No lo tendría disfrazado de ‘Volver al futuro’, tendría el DeLorean original”, explicó.

De los sueños materiales al compromiso familiar

Más allá de ese deseo “excéntrico”, Emanero dejó en claro que sus verdaderas prioridades están puestas en la familia. “Yo quería tener mi casa, quería que mi mamá tenga su casa, que mis hermanas tengan su lugar”, afirmó. Y reveló que desde hace años hace todo lo posible por ayudarlas, así como ellas también lo apoyaron a él.

Emanero y su mamá, un pilar fundamental en su vida y carrera.

“Siempre en estos últimos años las ayudé en todo lo que pude y ellas me ayudaron mucho a mí también”, dijo con orgullo, dejando ver un costado generoso y profundamente humano, alejado de los lujos superficiales.

Viajes pendientes y la trampa del éxito repentino

En pleno auge profesional, el cantante urbano también reflexionó sobre cómo el éxito cambió su relación con el tiempo libre. “Estoy en esa etapa que creo que a muchos les ha pasado cuando tenés un éxito rápido y repentino, en la que de repente tenés los medios para hacer el viaje que siempre quisiste… pero no tenés el tiempo”, reconoció.

Emanero en +CARAS.

Aun así, el año pasado logró concretar un viaje especial con su mejor amiga por Estados Unidos, y ahora planea otro que le hace mucha ilusión: recorrer Italia con su novia Pamela. “Los dos queremos conocer Italia, así que estoy buscando una ventanita de tiempo digna”, contó, entusiasmado.

El testimonio de Emanero en +CARAS con Héctor Maugeri revela que, detrás del éxito y los escenarios, hay un artista con sueños personales simples pero también excéntricos. Desde tener un DeLorean hasta ayudar a su familia y planear viajes con quienes ama, el cantante demuestra que el verdadero lujo es poder disfrutar de lo logrado con los afectos como de aquellas metas que lo conectan con su esencia.