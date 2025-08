Esther Díaz sin filtro: “Anotaba con cuántos hombres me acostaba... llegué a 400 y dejé de contar”

A sus 85 años, Esther Díaz no solo es reconocida por su aporte al pensamiento contemporáneo, sino también por haber vivido —y contado— su vida sin tapujos ni arrepentimientos. En una conversación íntima con Héctor Maugeri en +CARAS por CARAS TV, la filósofa y escritora relató cómo, tras una juventud marcada por una crianza conservadora y religiosa, comenzó a vivir una sexualidad libre y exploró como nunca su deseo.

Su vida fue todo menos sencilla. Creció sin haber cursado el secundario, ya que en su entorno familiar no se consideraba necesario —ni obligatorio— que una mujer accediera a esa etapa educativa. Tras casarse a los 20 años, se inició sexualmente. “Llegué virgen al matrimonio porque creía que si me acostaba con un tipo, el infierno iba a abrir sus fauces y me iba a devorar", contó.

Sin embargo, luego de divorciarse y con hijos a cargo, decidió cambiar su destino: terminó sus estudios, ingresó a la universidad y se doctoró de la carrera de Filosofía a los 50 años, cumpliendo un sueño que había sido negado desde su infancia.

Esther Díaz sin filtro sobre su sexualidad

Fue en esa etapa —marcada por la libertad y la reconstrucción personal— donde su vida dio un vuelco y disfrutó del deseo sin culpa. Influenciada por los postulados del amor libre que promovían Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, Díaz comenzó a experimentar lo que ella describe como una felicidad sexual desconocida hasta entonces.

“Después de los 40, empecé a curtir con chicos jóvenes”, confesó. El punto de inflexión se dio tras un viaje por Latinoamérica, que costeó con ahorros de sus clases particulares. “Cuando fui a Bolivia, en cada pensión había un pretendiente”, recordó entre risas.

Una de las experiencias más inolvidables fue la breve historia de amor que vivió con un joven canadiense en el tren de regreso de Machu Picchu. A pesar de no compartir un idioma, se entendieron con lo esencial. “Fue hermoso. Un tipo muy delicado. Vivía en una de las ciudades más frías de Canadá”, relató. Compartieron una semana intensa. Tiempo después de separarse, él le propuso vivir juntos en su país y le ofreció los pasajes de avión. Pero Esther, madre y comprometida con su propia vida, decidió quedarse en Argentina.

Esther Díaz revela por qué anota los hombres con los que se acuesta

“Cuando tuve esta experiencia tan hermosa de andar con varios hombres y coronándola con el canadiense que me confesó su amor, dije: ‘Esto se está poniendo interesante, hay que registrarlo’”, contó divertida.

Así nació una especie de “registro de sexo casual”. Comenzó a anotar los nombres de los hombres con los que se había acostado, como una forma de explorarse, entenderse y hasta desafiar los prejuicios. “Como me psicoanalizaba desde los 17 años, pensé: ‘Debe ser enfermo acostarme con tipos y contarlos’”.

“Empecé a anotar los hombres con los que me acostaba, pensé que estaba enferma”, reveló en +CARAS.

“Cuando llegué a 400, un amigo me dijo: ‘Para ser mujer, bastante’. Cuando me dijo eso, dejé de contar. Cuando escribí mis memorias, me dije qué tonta haber dejado de contar. Ahora serán unos 500”, confesó entre risas.

Su historia de vida quedó plasmada en el documental Mujer Nómade, dirigido por Martín Farina, donde se fusionan el deseo, la filosofía y la autonomía femenina. Esther Díaz se convirtió así no solo en una pensadora influyente, sino también en un símbolo de empoderamiento tardío y valiente, que demuestra que nunca es tarde para vivir con plenitud y sin miedo.