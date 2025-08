"No existe nada": Sabrina Olmedo y la cruda verdad sobre su vínculo con Nancy Herrera

Durante su participación en +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri, Sabrina Olmedo, hija del icónico capocómico Alberto Olmedo, habló con total sinceridad sobre su historia familiar y reveló detalles desconocidos sobre su relación —o la ausencia de ella— con Nancy Herrera, la última pareja de su padre. En una charla íntima, la actriz, guionista y comediante radicada en Miami abrió su corazón, recordó el dolor que le causó la separación de sus padres y se refirió por primera vez, sin rodeos, al vínculo que nunca tuvo con la madre del hijo póstumo de Olmedo.

La relación inexistente con Nancy Herrera

Al ser consultada por Héctor Maugeri sobre si alguna vez tuvo algún tipo de vínculo con Nancy Herrera, Sabrina fue tajante: "No, nada. No tengo vínculo. No entro en esos terrenos para hablar de eso", respondió con frialdad.

Alberto Olmedo y Nancy Herrera.

Nancy Herrera fue una figura mediática en los años finales de la vida de Alberto Olmedo. Su relación con el actor duró ocho años. Fue intensa, con idas y vueltas, rumores de infidelidad, separaciones y momentos de gran exposición pública. Sin saberlo, Herrera estaba embarazada del hijo del capocómico, Alberto Orlando, cuando Olmedo murió trágicamente el 5 de marzo de 1988 en Mar del Plata, y fue la única testigo presencial del accidente.

Nancy Herrera se enteró de que esperaba un hijo de "el Negro" Olmedo poco después de la muerte del cómico.

A pesar de ello, Sabrina Olmedo aseguró que no mantiene ni mantuvo nunca un lazo con ella: "No hay situación porque no existe nada. Entonces, si hay algo es porque existió. Pero no, no hay nada", insistió.

Y agregó: "Las cosas sentimentales de mi papá eran cosas de él. Si yo hubiese tenido la edad que tengo ahora cuando todo eso pasó, quizá me hubiese metido, opinado o dado algún consejo. Pero en ese momento, era muy chica".

El dolor por la separación de sus padres

La conversación también tocó una de las heridas más profundas de la infancia de Sabrina: la separación de sus padres, Alberto Olmedo y Tita Russ. “Sufrí mucho la separación de mis padres, porque era chica, estaba en el colegio. Me dolía que mis compañeros me dijeran: ‘Tu papá se está separando’, porque salía en todas las revistas”, confesó.

Sabrina Olmedo en +CARAS.

Tita Russ, cuyo verdadero nombre es María del Pilar García, fue vedette, actriz y bailarina. Conoció a Olmedo en el teatro y juntos formaron una familia con dos hijos: Javier y Sabrina. Su historia de amor fue tan apasionada como difícil: atravesaron dificultades económicas, apostaron por el amor y, años después, se separaron justo cuando Olmedo comenzaba su momento más exitoso en la televisión con No toca botón.

Alberto Olmedo, Tita Russ y sus dos hijos, Javier y Sabrina.

A pesar de la ruptura, Sabrina siempre reivindica la figura de su madre: “Mi mamá era su consejera, siempre. Tenían una buena relación, quedaron bien conectados. Él siempre la buscaba para pedirle consejos”, recordó con emoción.

El testimonio de Sabrina Olmedo en +CARAS refleja no solo la complejidad de crecer en el seno de una familia famosa y mediática, sino también el impacto emocional de convivir con la ausencia, los rumores y los vínculos no resueltos. Lejos de polémicas, la actriz elige hoy hablar con honestidad y desde el respeto, manteniéndose al margen de las historias que no le pertenecen, pero honrando la memoria de su padre y el legado silencioso de su madre.