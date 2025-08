En una nueva entrega de +CARAS, Héctor Maugeri recibió a Sabrina Olmedo, hija del icónico humorista argentino Alberto Olmedo. Pero esta vez, el encuentro tuvo un condimento especial: por primera vez, Tiago Alvarado Olmedo, su hijo de 16 años y nieto del recordado capocómico, se sumó a la charla para hablar de su vida en Miami y su gran pasión: el fútbol.

Así está hoy Tiago Olmedo, el nieto de Alberto Olmedo

Tiago no es un adolescente más. Es nieto de una figura inolvidable del espectáculo y la farándula nacional, e hijo de una brillante figura del stand up. Sin embargo, a pesar de llevar una herencia artística poderosa, decidió trazar su propio camino. Nació y creció en Miami Beach, en una de las zonas más vibrantes del estado de Florida. Allí vive con su madre, Sabrina Olmedo —actriz y guionista radicada en EE.UU. hace más de 20 años— y su padre, Felipe Alvarado, un arquitecto colombiano. “En casa se habla solo español, no se habla inglés. Él con sus amigos habla inglés, 100% bilingüe”, detalló Sabrina.

Sabrina Olmedo y su hijo, Tiago Alvarado Olmedo.

Sabrina Olmedo, Felipe Alvarado y Tiago Alvarado Olmedo.

Aunque su entorno familiar lo acercaba al mundo artístico, Tiago eligió otro camino. Su escenario preferido no es el teatro ni el set de televisión, sino la cancha. “Su camino hoy está en el fútbol, y le faltan dos años para terminar el colegio. Lo toma muy profesional”, explicó su madre. Incluso reveló que, pese a su timidez, más de una vez lo buscaron para hacer campañas de modelaje: “Me lo han pedido para ser modelo en Miami”.

El nieto del "Negro" Olmedo quiere ser futbolista profesional

Tiago debutó en el set de +CARAS con seguridad y ternura. Definió a su mamá como “encantadora”, y destacó: “Siempre me apoya en todo y está ahí conmigo en las malas y en las buenas”. Consultado sobre su famoso abuelo, no dudó en compartir su admiración: “Me encanta escucharlo. Cuando lo veo se me hace muy chistoso”.

Tiago Alvarado Olmedo, el nieto de Alberto Olmedo.

Tiago Alvarado Olmedo y Lionel Messi.

Con los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro, Tiago no dudó en declarar su sueño: “Mi sueño es ser futbolista profesional”.

Tiago Alvarado Olmedo, el nieto de Alberto Olmedo, construye su propio camino lejos de los reflectores. Con 16 años, disciplina y un entorno familiar que lo apoya, se perfila como una joven promesa del deporte. Mientras su madre sigue brillando en el exterior, él entrena cada día con la ilusión de dejar su huella en el mundo del fútbol.