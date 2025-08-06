Esther Díaz sobre su escena sexual real en el documental: “Pedí que me trajeran un chongo en serio”

La historia de vida de Esther Díaz, reconocida filósofa, epistemóloga y escritora argentina, quedó plasmada en el documental Mujer Nómade, dirigido por Martín Farina. Allí, entre reflexiones profundas sobre la sexualidad en la adultez, la protagonista se animó a filmar una escena de sexo con una carga de realidad que pocos imaginaban.

El largometraje, estrenado en 2018, no solo recorre la historia de vida de Esther Díaz, sino que se atreve a romper con uno de los grandes tabúes sociales: el sexo en la adultez. El resultado es una obra intensa y desafiante, donde el goce y la tragedia, el erotismo y la muerte, conviven en una misma experiencia visual. Gracias a este film, ganó el premio Cóndor de Plata como Actriz Revelación, un logro inesperado pero merecido.

Esther Díaz sobre su escena sexual real en el documental

Durante una charla con Héctor Maugeri en +CARAS, la protagonista habló sin filtros sobre cómo se gestó ese momento que generó impacto y debate. “El orgasmo fue real, yo estaba con el chico”, contó con total naturalidad.

Asimismo, relató: “Cuando estábamos preparando el guion, el director me dice ‘estaría interesante que haya alguna escena de sexo’. Y yo le dije: ‘Hay un problema, falta el chongo’”. Entre risas, recordó que la solución no tardó en llegar: “Alrededor nuestro había muchos amigos gays, enseguida aparecieron varios candidatos, pero yo les dije: ‘No, déjense de joder, traiganme un chongo en serio’”.

La elección del actor fue clave. “Yo lo había visto actuar, pero él no me ubicaba a mí. La escena la guionamos con el director y después le dimos una copia a él. Farina me dijo: ‘Ese día voy a venir yo solo y vamos a estar los tres solos. Vos con él, hagan lo que quieran’”.

“El solo hecho de tocar ese cuerpo tan hermoso me entusiasmó. Él también estaba excitado, aunque intentaba controlarse”, recordó la filósofa. Tras algunas tomas, llegó la escena clave. “Tuve un orgasmo casi como una experiencia lésbica. Cuando mis muslos sintieron esa carne firme, me vino el orgasmo. Yo estaba sobre él”, relató con total franqueza.

Sin embargo, no todo fue bien recibido en el exterior. El documental fue revisado por un asesor estadounidense que le dio una respuesta contundente al director: “En Estados Unidos no podés mostrar la cara de una mujer vieja acabando, ni siquiera en un cineclub”. Díaz dio su opinión con una frase potente: “Estados Unidos mata poblaciones civiles, pero no se bancan ver a una vieja orgasmeando”.

Mujer Nómade no solo retrata el pensamiento filosófico de Esther Díaz, sino también su libertad sexual, su historia de resistencia a los mandatos y su reivindicación del deseo en la adultez. La escena, real y consensuada, fue una declaración de principios: el cuerpo como territorio de libertad, sin edad ni prejuicios.