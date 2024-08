En la edición del jueves de +CARAS, Héctor Maugeri tuvo como invitado especial al actor Fabián Vena, quien compartió detalles íntimos de su vida personal y profesional. Durante la entrevista, Vena y Maugeri recordaron su paso por la icónica tira juvenil La Banda del Golden Rocket, que marcó un hito en la televisión a principios de los años ‘90. Además de Vena, la serie estaba protagonizada por figuras como Diego Torres, Adrián Suar, Araceli González y Gloria Carrá.

Fama, éxito y juventud

La Banda del Golden Rocket se emitió entre 1991 y 1993, y narraba la historia de tres primos que se reencontraban tras la muerte de su abuelo, quien les dejaba como herencia un Oldsmobile Golden Rocket. La serie fue un éxito rotundo que marcó a toda una generación de televidentes y catapultó las carreras de un elenco que, en aquel entonces, era muy joven. La serie duró tres años y sumó 95 episodios, además de realizar dos temporadas de teatro en Buenos Aires y Mar del Plata.

Ya pasaron 30 años del final de "La banda del Golden Rocket", donde surgieron Adrián Suar, Araceli González, Diego Torres, Fabián Vena y Gloria Carrá.

Después de recordar una escena histórica en la que el astro del fútbol argentino Diego Maradona hizo una aparición especial, Maugeri le preguntó a Vena: “¿Qué significó ser un chico ‘Golden’? Fama, dinero, mujeres... ¿todo eso existió?”, le consultó entre risas. Fabián, que en ese momento tenía 22 años, respondió con humor: “Creo que sí. Un amigo íntimo dice que fue nuestra época Beatle”.

Fabián Vena, Adrián Suar y Diego Torres, las figuras masculinas del elenco juvenil de "La Banda del Golden Rocket"

El actor recordó con cariño esos años: “Salir del teatro en Mar del Plata era un descontrol. La pasábamos muy bien, la hormona a esa edad estaba muy alta, no te detenían con nada. Estábamos en pleno proceso de formación. Toda mi generación de actores pasó por ahí, y al día de hoy nos tratamos amorosamente”.

Vena, Torres y Suar recordaron a La banda del Golden Rocket

Sobre la responsabilidad de ese éxito, el actor reflexionó: “Teníamos que vivir la juventud, y me alegro de que haya sucedido. Fue mucha responsabilidad, grabábamos sin parar y trabajábamos sin parar”. Además, cuándo Maugeri le consultó si invirtió el dinero que obtuvo de la tira, respondió: “En ese momento pude hacer algunas inversiones, aunque no soy un as en eso, y cada vez menos. No pongo mucha energía en el dinero, está mal, pero mi foco no está ahí. No voy detrás del dinero”.

MDP