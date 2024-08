Así es el vínculo de Fabián Vena con Benicio y Valentino, los hijos de Paula Morales

En la edición del jueves de +CARAS, Héctor Maugeri recibió la prestigiosa visita del actor Fabián Vena, quien se sentó en el living del programa para hablar sobre varios aspectos de su vida personal y profesional, haciendo un recorrido por su carrera. Durante la entrevista, Vena se sinceró sobre la familia ensamblada que ha formado junto a Paula Morales, su hijo con Martín Lembo, Benito, su hijo en común, Valentino, y sus hijas Vida y Cielo, fruto de su relación anterior con Inés Estévez.

El rol de padre en una familia ensamblada

Fabián Vena y Paula Morales están celebrando diez años de su hermosa historia de amor. Desde el inicio de su relación, han optado por un perfil bajo, hablando muy poco de su vida íntima en público. Sin embargo, cuando Maugeri le consultó por su relación con Benito, el hijo de su esposa, el actor confesó: “Con Beni el vínculo es distinto porque tiene un papá muy presente. Es como Paula con mis nenas, tienen una conexión espectacular. A Beni lo conozco desde muy chico y hemos construido un vínculo que valoro mucho”.

Paula Morales junto a sus hijos Benito y Valentino

Asimismo, describiendose como padre, señaló: “Es difícil definirse en un rol tan importante, pero si lo hago en términos generales, diría que soy un típico padre en todos los sentidos. Puedo nombrarte defectos o situaciones que debo corregir, pero trato de compensar todo con amor. El amor es lo que genera vínculo, confianza y la incondicionalidad que uno siente hacia un hijo”.

Fabián Vena y Paula Morales en familia

El actor también compartió cómo su vida profesional influye en su paternidad con una divertida anécdota. “Trato de estar presente para ellos, me enseñan mucho. Tengo una obsesión: soy fanático del trabajo y llevo todo a la actuación. Cualquier cosa que pase con mis hijos, lo llevo a la clase. Un día, Valentino me corrigió y me dijo que no hablaba de otra cosa que de actuación. Me quedé helado y Paula se tiró al piso de risa”, relató entre risas.

Valentino Vena, el hijo en común de Paula y Fabián

Paula Morales y Fabián Vena están orgullosos de los logros artísticos de su hijo Valentino, de apenas nueve años. El pequeño ya ha comenzado a seguir los pasos de sus padres y a los cinco años participó en la película “Yo Nena, Yo Princesa”, protagonizada por Eleonora Wexler. Su desempeño en la película le valió una nominación como “Mejor Actor Revelación” en los Premios Sur, donde interpretó a Elías, el hermano mellizo de Luana Mansilla, la primera chica trans de Argentina en obtener un DNI con su identidad autopercibida.

Paula Morales y Fabián Vena junto a su hijo Valentino de bebé

Al ver un fragmento de la película, Maugeri le preguntó a Vena cómo le explicaron a Valentino su papel en la película. “Cada vez hay que explicarles menos a los chicos, sobre todo en este tipo de cuestiones. Ellos corren la cancha, corren cualquier tipo de prejuicio”, respondió Vena. También destacó que, aunque muchos dicen que son muy parecidos, él y Valentino no se ven así. Sin embargo, reconoce que en los gestos, encuentra similitudes.

“Le gusta mucho actuar. Está tomando clases con Emilia Mazer y lo disfruta mucho. Sabe que es un trabajo, pero no lo toma de esa manera. Cuando lo llamaron para la película, aceptó sin dudar. La única duda que tenía era si sería como el teatro, con mucha gente. Le expliqué que era cine y que estaría todo bien, de ahí comenzamos a hablar de algunos detalles. Fueron más de veinte jornadas de rodaje, pero lo entendió porque ya lo tenía incorporado”, concluyó el actor en el living de +CARAS.

MDP