Favio Posca se sincera sobre la actuación de su hijo, Rocco, en la película “La sociedad de la nieve”

El reconocido actor Favio Posca fue el invitado especial en la edición del lunes de +Caras, donde mantuvo una charla íntima con Héctor Maugeri. Durante la entrevista, transmitida por Caras TV y Net TV, el artista marplatense abordó su historia familiar, contó cómo es como padre y habló con total sinceridad sobre la actuación de su hijo, Rocco, en la película “La sociedad de la nieve”.

A sus 57 años, Favio Posca es una figura disruptiva en el mundo del espectáculo, destacándose tanto en televisión como en cine. Con su estilo único y su desfachatez, ha logrado consolidarse como uno de los artistas más populares del medio. En lo personal, el actor está casado con María Luisa Callau, una psicóloga con quien formó una familia muy unida. Juntos, tienen dos hijos: Manuela, de 30 años, que siguió los pasos de su madre en la psicología y vive en Berlín, y Rocco, de 25 años, quien decidió seguir la carrera artística de su padre.

Favio Posca y su vínculo padre-hijos

Cuando Maugeri le preguntó sobre su rol como padre, el actor marplatense se mostró reflexivo y sincero: “Yo no tuve límites. [Con mis hijos] siempre hablamos mucho y confié mucho en ellos. Trate de no repetir lo que a mi no me gusta que me hagan. Sin echar culpas, porque creo que lo amoroso también va por ahí, por no resentirse con los primeros universos y la educación”.

Favio Posca, su esposa e hija

Además de destacar el diálogo y la confianza como pilares fundamentales de su relación con sus hijos, Posca compartió que les dio “libertad y compañía”.

Favio Posca se sincera sobre la actuación de Rocco

Rocco ha logrado destacarse tanto en la música como en la actuación, donde acumula una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Recientemente, trabajó en la exitosa película “La Sociedad de la Nieve”, interpretando a Moncho Sabella, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes.

Rocco Posca y Moncho Sabella

Durante la entrevista, el famoso comediante compartió con orgullo lo que significó para su hijo esa experiencia: “Fue una experiencia increíble, seis meses en medio de la montaña. Lo que generaron entre ellos es muy parecido a lo que vivieron los verdaderos sobrevivientes. Hay una hermandad muy fuerte”.

Rocco Posca en La sociedad de la Nieve

Sobre la relación artística con su hijo, Favio Posca fue claro en cuanto a su postura de no interferir en sus decisiones creativas. “Siempre hablamos y yo tengo cuidado hasta donde voy. Me pide muchos consejos, pero yo no quiero teñir de mi opinión algo creativo que le surge a él, porque es muy particular. Después él hace lo que quiere”, explicó.

MDP