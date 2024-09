Favio Posca rompe el silencio y declara: “soy un artista trans”

El reconocido humorista Favio Posca fue el invitado especial en la edición del lunes de +Caras, donde mantuvo una charla íntima con Héctor Maugeri. Durante la entrevista, transmitida por Caras TV y Net TV, el actor sorprendió al abrirse sobre la crisis personal que casi lo lleva a abandonar por completo su carrera. En un tono reflexivo, reveló los desafíos que enfrentó durante este proceso y la transformación que experimentó a nivel personal y artístico.

Favio Posca siempre se destacó por ser una figura disruptiva en el espectáculo, tanto en televisión como en cine, logrando gran popularidad gracias a su estilo único y su desfachatez. Sin embargo, a pesar de su éxito y el reconocimiento que obtuvo, decidió hacer una pausa en su carrera después de 30 años ininterrumpidos de trabajo. Tras esa pausa, actualmente presenta su unipersonal "Transensual" en el Teatro Paseo La Plaza, un regreso que no solo marca su retorno a los escenarios, sino también su redescubrimiento como artista.

La pausa artística de Favio Posca

Al inicio de la entrevista, Héctor Maugeri abordó una de las decisiones más sorprendentes en la carrera de Posca: su alejamiento de los escenarios durante cuatro años. “Me sorprendió que dijiste basta. ¿Qué fue lo que pasó?”, le preguntó el conductor. Posca, con sinceridad, relató: “Fueron cuatro años sin estar en Buenos Aires, después de 30 años sin parar y hacer un espectáculo tras otro. Necesité parar y, por suerte, me pude escuchar porque la mente me decía ‘seguí, seguí’. Mediante un gran trabajo de introspección, me dí cuenta que realmente era necesario parar”.

Favio Posca en +Caras

El actor también confesó que esos años alejados de su profesión afectaron su identidad como artista. “¿Quién es Favio Posca?”, le consultó Maugeri, a lo que Favio respondió: “Soy un artista súper sensible. En estos años, me di cuenta de que soy más amoroso de lo que pensaba. Eso se refleja en mis nuevos espectáculos, donde la conexión con el público es más directa”.

Favio Posca, un artista trans

Lejos de ser simplemente una pausa, los cuatro años de reflexión y descanso significaron una transformación para Posca. “Es como volver a nacer”, confesó el humorista, dejando claro que este regreso no es solo una continuación de su carrera, sino el inicio de una nueva etapa. Tras este largo y necesario proceso, el artista volvió a los escenarios y hoy llena salas a lo largo del país con su obra “Transensual”.

Sobre su último espectáculo, el artista reveló que este trabajo refleja su visión más auténtica del arte. “Este espectáculo es uno de los que más me representa. ‘Transensual’ tiene que ver con entrar en un trance, y yo siento que soy un artista trans. Ser trans es ir a lo natural, a lo verdadero, a lo que uno es. Cada composición es. Nunca me vas a ver actuando de uno de mis personajes, Favio desaparece detrás de la creación”.

Además, Favio Posca aseguró que este estado de trance lo acompaña en cada creación, ya sea en televisión, teatro o cine. “Realmente entro en trance en cada una de mis interpretaciones”, concluyó.

MDP